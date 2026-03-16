In Begleitung: Hat Sido etwa eine neue Frau an seiner Seite?

Sido (45) hat am Wochenende bei einem Konzert von Sarah Connor (45) in Berlin für Aufsehen gesorgt. Der Rapper besuchte die Show nicht allein, sondern soll von einer jungen, dunkelhaarigen Frau begleitet worden sein, die während der gesamten Veranstaltung an seiner Seite blieb. In einer VIP-Loge im dritten Stock der Halle sollen die beiden den Abend gemeinsam verbracht haben, redeten, lachten und tuschelten miteinander. Besonders aufmerksam sollen Beobachter geworden sein, als Sido sich zu seiner Begleiterin drehte und ihr einen Kuss auf die Stirn gab, berichtet die Bild. Das Verhalten der beiden wirkte sehr vertraut und lässt darauf schließen, dass der Musiker möglicherweise eine neue Partnerin hat.

Während des Konzerts zeigte sich Sido wohl gewohnt entspannt, aber auch etwas unruhig. Er soll mit seiner Entourage, zu der auch mehrere Männer und ein Bodyguard gehörten, ganz vorn im VIP-Bereich gesessen und ununterbrochen mit dem Fuß gewippt haben. Offenbar konnte er nicht lange stillsitzen und wirkte hibbelig. Zur Unterhaltung soll es für die Gruppe Wodka mit Zitrone gegeben haben, und Sido soll trotz Rauchverbot in der Halle einen Joint, den er zuvor minutenlang in der Hand gedreht hatte, geraucht haben. Später trat der Berliner Rapper dann selbst auf der Bühne auf und performte gemeinsam mit Sarah, die ihn als Überraschungsgast ankündigte.

Sido und Sarah kennen sich schon lange aus der Musikbranche und haben in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet. Für beide war der Auftritt in Berlin ein besonderes Heimspiel, da sie beide aus der Hauptstadt stammen. Nach der gemeinsamen Performance richtete Sido kryptische Worte an das Publikum und erklärte, er sei stolz auf Sarah. Die Sängerin befindet sich derzeit auf großer Arena-Tour durch Deutschland und konnte sich in Berlin über die Unterstützung zahlreicher Fans freuen. Sido, der bereits zwei Kinder hat, hält sein Privatleben in der Regel eher bedeckt und äußert sich nur selten zu seinem Beziehungsstatus.

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Imago Sido beim Auftakt der Jubiläumstour "25 Jahre" in Erfurt

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Imago Popstar Sarah Connor live in der Uber-Arena, Berlin, am 14.03.2026

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Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sido, Rapper