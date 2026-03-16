Paul Mescal & Gracie Abrams strahlen verliebt bei den Oscars

Paul Mescal (30) und Gracie Abrams (26) zeigten sich am Sonntag Arm in Arm bei den Oscars in Hollywood und gaben einen seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich. Die beiden erschienen zur 98. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre und wirkten dabei überaus verliebt. Der 30-jährige Schauspieler präsentierte sich in einem klassischen schwarzen Smoking, während die 26-jährige Sängerin in einem funkelnden marineblauen Outfit glänzte. Gracie trug ein besticktes Crop-Top aus Tüll mit passendem Rock von Chanel, kombiniert mit einem eleganten Schal. Ebenfalls mit dabei waren Pauls "Hamnet"-Kollegen Joe Alwyn (35) und Jacobi Jupe, die den Abend gemeinsam mit ihm besuchten.

Der Film "Hamnet", in dem Paul die Rolle von William Shakespeare (†52) verkörpert, ging mit insgesamt acht Nominierungen ins Rennen. Unter anderem war das Werk für den begehrten Preis als bester Film nominiert. Auch Jessie Buckley (36) wurde für ihre Darstellung als beste Hauptdarstellerin nominiert und gewann den Goldjungen sogar. Regisseurin Chloe Zhao war ebenfalls für einen Oscar nominiert. Durch die Verleihung führte zum zweiten Mal in Folge Komiker Conan O'Brien (62). Der Film "Sinners" stellte mit 16 Nominierungen einen neuen Rekord für die meisten Nominierungen in einem Jahr auf.

Paul und Gracie sind seit 2024 ein Paar, halten ihre Beziehung jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Der gemeinsame Auftritt bei den Oscars war daher eine Ausnahme für das Paar, das nur selten zusammen auf dem roten Teppich zu sehen ist. "Hamnet" basiert auf dem Bestseller-Roman von Maggie O'Farrell und erzählt die Geschichte von William Shakespeare und seiner Frau Agnes, die den tragischen Verlust ihres elfjährigen Sohnes Hamnet durch die Beulenpest verarbeiten müssen. Paul spielt in dem historischen Drama die Rolle des berühmten Dichters an der Seite von Jessie, die ohnehin als Favoritin in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" galt.

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Getty Images Paul Mescal und Gracie Abrams bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Jessie Buckley und Paul Mescal bei der Premiere von "Hamnet", November 2025

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Getty Images Bei den 98. Oscars in Hollywood: Paul Mescal und Gracie Abrams am Dolby Theatre