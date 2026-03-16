Oscars: Conan O'Brien knöpft sich Timothée Chalamet vor

Conan O'Brien (62) scheute sich nicht, bei den Oscars eine Spitze gegen Timothée Chalamet (30) zu platzieren, nachdem der Nominierte die umstrittene Behauptung aufgestellt hatte, dass sich "niemand für Ballett oder Oper interessiert". Der Moderator eröffnete die Verleihung mit einem Monolog, in dem er über künstliche Intelligenz und weltweite Konflikte sprach – doch der wohl größte Aufreger war der Schauspieler selbst. "Die Sicherheitsvorkehrungen sind heute Abend extrem streng", scherzte Conan. "Mir wurde gesagt, dass Angriffe aus den Opern- und Ballettkreisen befürchtet werden." Die Kamera schwenkte laut People prompt zu Timothée, der im weißen Anzug neben seiner Freundin, Unternehmerin Kylie Jenner (28), in der ersten Reihe saß und lachend auf den Witz reagierte.

"Sie sind nur sauer, dass du Jazz ausgelassen hast", legte der Moderator noch einen drauf, während das Paar weiter lächelnd zurückblickte. Der Scherz kam nicht von ungefähr: Timothée hatte während einer Town Hall mit Matthew McConaughey (56), die auf CNN ausgestrahlt wurde, für ordentlich Wirbel gesorgt. Er hatte erklärt, nicht in Bereichen wie Ballett oder Oper arbeiten zu wollen, wo es darum gehe, "etwas am Leben zu erhalten, obwohl es niemanden mehr interessiert". Bereits während des Gesprächs versuchte er, seine Worte mit einem Scherz zu relativieren, doch die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Inzwischen gibt es allerdings auch Stimmen, die die ursprüngliche Empörung über Timothées Aussagen kritisieren – ein klassischer Fall von Gegenwind zur Gegenreaktion.

Conan machte den Wirbel um Timothée zum Mittelpunkt seiner Show und integrierte ihn in einen vorproduzierten Clip. Darin war der Gastgeber der Gala als weiß geschminkte, rothaarige Tante Gladys aus dem Film "Weapons" zu sehen, spielte Tischtennis mit Timothée und crashte verschiedene Filmszenen aus "Hamnet", "F1" und "Sentimental Value". Außerdem sang er "Danny Boy" mit der Gang aus "Sinners" und wurde animiert mit den Kpop Demon Hunters – während die verrückten Kinder aus "Weapons" ihn die ganze Zeit verfolgten. Für Conan, der bereits im vergangenen Jahr die Oscars moderiert hatte, war es die zweite Amtszeit in Folge. Die Show im Jahr 2025 hatte mit geschätzten 19,7 Millionen Zuschauern das größte Publikum seit fünf Jahren angelockt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Conan O'Brien witzelt bei den Oscars '26 über Timothée Chalamet.

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

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Getty Images Conan O'Brien moderiert die 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood