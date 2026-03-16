Bei den Oscars: Conan O'Brien schmuggelt Snacks für Promis

Conan O'Brien (62) sorgte bei der diesjährigen Oscar-Verleihung dafür, dass die Gäste nicht hungrig bleiben mussten. Der Komiker, der den einen oder anderen Nominierten auf die Schippe nahm, moderierte am 15. März die Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood und stellte für alle Anwesenden ein eigenes Snackpaket zusammen. Darin enthalten waren eine Tüte Skinny Pop Popcorn, eine Packung Swedish Fish Gummibärchen sowie eine Flasche Wasser. In einer persönlichen Notiz, die er den Leckereien beilegte, begrüßte Conan die Gäste laut E! News mit den Worten: "Willkommen bei den Oscars! Ich hoffe, Sie genießen dieses 'mittelmäßig-glückliche-Menü' von Conan O'Brien."

Der ehemalige Late-Night-Moderator, der seine Eröffnungsrede sehr politisch gestaltete, scherzte in seiner Nachricht, dass die Snacks vielleicht "nicht nach viel aussehen", aber in einem Kino würden sie stolze 85 Dollar (rund 75 Euro) kosten. "Viel Glück heute Abend, habt Spaß und denkt daran, dass lautes, enthusiastisches Lachen gut für eure Gesundheit und mein Ego ist", schrieb er weiter. Die Notiz unterzeichnete er mit "alles Gute" und fügte eine Cartoon-Version von sich selbst im Smoking hinzu, die winkte. Neben Conans Initiative verteilte auch die Academy selbst getrocknetes Gemüse an die Gäste während der Zeremonie – und Goodie-Bags mit kuriosem Inhalt.

Conan ist nicht der erste Oscar-Gastgeber, der an das leibliche Wohl der anwesenden Stars dachte. Auch Ellen DeGeneres (68) ließ 2014 einen echten Pizzalieferanten auftreten, der an Promis wie Brad Pitt (62) und Angelina Jolie (50) Stücke verteilte. Chris Rock (61) verkaufte 2016 mit der Pfadfindergruppe seiner Tochter Kekse im Publikum und sammelte laut Business Insider dabei 65.243 Dollar für die Pfadfinderinnen ein. "Gestern Abend rief mich Zahra, meine Jüngste, an und fragte: 'Papa, wie kommt es, dass wir nie die meisten Kekse verkaufen? Wie kommt es, dass Mrs. Dunn jedes Jahr gewinnt?'", erzählte er damals während der Show. Im Jahr 2017 ließ Jimmy Kimmel (58) Süßigkeiten wie Junior Mints und Red Vines auf das Publikum herabregnen.

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Getty Images Conan O'Brien, Komiker

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Getty Images Conan O'Brien moderiert die 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin