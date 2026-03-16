Rocco Pooth (14) gewinnt "Grill den Henssler"-Kochduell

Rocco Pooth (14) hat bei Grill den Henssler sein TV-Debüt gefeiert und dabei gleich für Furore gesorgt. Der 14-jährige Sohn von Verona Pooth (57) und Franjo Pooth (56) trat am Sonntag in der Kochshow zusammen mit seiner Familie gegen TV-Koch Steffen Henssler (53) an. Mit der frechen Kampfansage "Ich rasier sowieso!" kündigte Rocco bereits zu Beginn der Sendung selbstbewusst an, was er vorhatte. Für die Vorspeise stand er mit einer "Roccolito"-Kochmütze am Herd und bereitete Sommerrollen mit Nudeln, Rindfleisch und Gemüse zu. Begleitet wurde er von seiner Mutter Verona, seinem Vater Franjo und seinem älteren Bruder San Diego (22), sodass Moderatorin Laura Wontorra (37) grinsend kommentierte: "Für ihn heißt es heute Abend: Ein Mann sieht Pooth!"

Während der Zubereitung plauderte Rocco über sein Leben in Dubai, wo er zur Schule geht. Der Teenager schwärmte von seinem Alltag in den Vereinigten Arabischen Emiraten: "Ich habe Freunde und fahre da mit dem Motorrad rum. Das ist so ein E-Motorrad, das habe ich zu Weihnachten bekommen." Auf der internationalen Schule lernt er neben Deutsch und Englisch auch Arabisch. Seine Sommerrollen kamen bei der Jury bestens an. Jana Ina Zarrella (49) lobte: "Dieses Fleisch ist so zart und gut zu essen!" Am Ende gewann Rocco den Gang tatsächlich mit 18 zu 17 Punkten gegen Steffen und drückte anschließend mit sichtlicher Freude gleich mehrmals den "Gegrillt"-Stempel auf das Bild des TV-Kochs. Laura staunte: "Du hast ja gesagt, dass du rasierst!"

Beim Hauptgang kochten die Männer der Familie gemeinsam "Butter Chicken mit Reis und Roti". San Diego erzählte dabei von seinem Leben in Berlin, wo er "Product Management" studiert und mittlerweile mit seiner Freundin und einem Hund lebt. "Das ist die coolste Stadt überhaupt zum Studieren!", schwärmte der 22-Jährige. Vater Franjo lobte die Partnerwahl seines Sohnes: "Da hat er sich wirklich was Süßes ausgesucht." Trotz Roccos Sieg in der Vorspeise behielt Steffen am Ende knapp die Oberhand und gewann die Sendung mit 92 zu 90 Punkten.

Anzeige Anzeige

RTL Franjo, Verona Diego und Rocco Pooth bei "Grill den Henssler"

Anzeige Anzeige

RTL Verona Pooth und Rocco Pooth bei "Grill den Hennsler"

Anzeige Anzeige

RTL Diego, Franjo und Rocco Pooth bei "Grill den Henssler"