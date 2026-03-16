Britneys Ex-Mann Sam Asghari reagiert auf ihre Festnahme

Sam Asghari (32) hat sich erstmals nach der Festnahme seiner Ex-Frau Britney Spears (44) zu Wort gemeldet und ein Statement zu der Situation abgegeben. Bei der Elton John (78) Foundation Oscars Viewing Party in Los Angeles sprach der Schauspieler gegenüber E! News über die Sängerin, mit der er im Mai 2024 die Scheidung finalisiert hatte. "Wir haben nicht miteinander gesprochen, aber ich wünsche ihr den größten Erfolg und gute Genesung", erklärte Sam. Dabei betonte der 32-Jährige, dass ihm das Thema Privatsphäre besonders am Herzen liege: "Ich denke, Privatsphäre ist das Wichtigste, wenn es darum geht." Britney verdiene die Privatsphäre, die ihr zustehe, so der Ex-Mann der Musikerin.

Neben seinem Statement zu Britney sprach Sam auch über seine aktuelle Kampagne mit MISTR, bei der es um HIV-Prävention geht. "Es ist sexy und mutig, aber es ist für eine ernsthafte Sache", erklärte er. Der Grund für seine Zusammenarbeit mit der Organisation sei, dass MISTR großartige Arbeit im Kampf gegen das Stigma rund um HIV leiste. "Das bedeutet mir, meinen besten Freunden, meinen Managern, meinen Mentoren, jedem, den ich kenne, die Welt", fügte Sam hinzu. Für die Kampagne sei er bereit, sich zu entblößen, da sie ihm direkt ans Herz gehe. Seit Januar 2025 ist der einstige Teilnehmer der Show "The Traitors" mit Brooke Irvine liiert.

Britney war Anfang März von der California Highway Patrol festgenommen worden, nachdem sie unter Verdacht geraten war, unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren zu sein. Sam hatte die Sängerin während ihrer Vormundschaft kennengelernt, die von ihrem Vater Jamie Spears (73) initiiert worden war, und sie während ihres rechtlichen Kampfes unterstützt. In einem Podcast-Interview im Januar 2025 hatte er über die schwierige Situation gesprochen und erklärt, wie herausfordernd es sei, wenn Eltern und das Umfeld von Entertainern diese ausnutzten. Trotz der Trennung betonte Sam, dass er "immer dankbar und glücklich" sei, Teil von Britneys Leben gewesen zu sein. "Es war so viel, was wir als Paar durchgemacht haben", sagte er damals. "Wir haben so viel gelernt, und es war eine wunderschöne Erfahrung."

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Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

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Getty Images Sam Asghari, Schauspieler

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Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025