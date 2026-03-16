Anne Hathaways "gefiltertes" Gesicht irritiert bei Oscars

Anne Hathaway (43) hat bei den diesjährigen Oscars mit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich für reichlich Diskussionen gesorgt. Die Schauspielerin zog alle Blicke auf sich – allerdings nicht nur wegen ihres eleganten Valentino-Kleides, sondern vor allem wegen ihrer auffallend glatten und jugendlich strahlenden Gesichtshaut. Gemeinsam mit Modeikone Anna Wintour (76) überreichte Anne im Rahmen der Zeremonie die Trophäe für das beste Kostümdesign, eine Anspielung auf ihre Rolle im Kultfilm "Der Teufel trägt Prada" aus dem Jahr 2006. Doch während die beiden Frauen auf der Bühne für einen amüsanten Moment sorgten, als Anna scherzhaft Annes Kleiderwahl auf eisige Weise kommentierte, rückte für viele Zuschauer ein ganz anderes Detail in den Fokus: Annes Gesicht ging viral und löste in den sozialen Medien eine Flut von Spekulationen aus.

Auf der Plattform X zeigten sich zahlreiche Nutzer verwundert über Annes Erscheinungsbild. "Was hat Anne Hathaway mit ihrem Gesicht gemacht und warum?", fragte ein User, während ein anderer schrieb: "Anne Hathaway präsentiert ihr neues Gesicht." Die Kommentare reichten von Vermutungen über Botox-Behandlungen bis hin zu Spekulationen über ein Facelift. "Ich sehe die Kommentare, dass Anne Hathaway gebotoxt aussieht, und sie haben wahrscheinlich recht", theorisierte ein weiterer Nutzer, "aber im Gegensatz zu den meisten solcher Fälle sah sie gut aus und ihr Gesicht war ausdrucksstark genug." Ein anderer Zuschauer meinte: "Anne Hathaway sieht aus, als hätte sie einen permanenten Filter auf ihrem Gesicht."

Anne ist nicht die erste Hollywoodgröße, die bei der diesjährigen Oscar-Verleihung wegen ihres Aussehens für Aufsehen sorgte. Bereits Goldie Hawn (80) hatte auf dem roten Teppich mit ihrem maskenhaften Gesicht für Gesprächsstoff gesorgt, als sie gemeinsam mit ihrer Tochter Kate Hudson (46) erschien. Anne selbst ist zweifache Mutter und seit Jahren eine feste Größe in Hollywood. Ihre Oscar-Auszeichnung für die beste Nebenrolle als Fantine in "Les Misérables" aus dem Jahr 2012 bleibt einer der Höhepunkte ihrer Karriere. Aktuell ist die Schauspielerin intensiv mit der Bewerbung von "Der Teufel trägt Prada 2" beschäftigt, der Fortsetzung des Klassikers, der einst auf einem Roman der ehemaligen Vogue-Assistentin Lauren Weisberger basierte und als Schlüsselroman über deren frühere Chefin Anna Wintour galt.

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Getty Images Anne Hathaway bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Anne Hathaway bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Anne Hathaway im Oktober 2024