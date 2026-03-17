Kein "Buffy"-Reboot: Sarah Michelle Gellar spricht Klartext

Sarah Michelle Gellar (48) hat weitere Details zum Aus des geplanten "Buffy the Vampire Slayer"-Reboots enthüllt. Die Schauspielerin verriet nun, dass ein verantwortlicher Manager bei Hulu möglicherweise maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die Serie nicht über den Piloten hinaus produziert wurde. In einem Gespräch mit dem Magazin People erklärte Sarah, dass der Anruf über die Absetzung ausgerechnet an einem Freitag kam, an dem sowohl sie als auch Regisseurin Chloé Zhao wichtige berufliche Termine hatten. Während Sarah ihr neues Projekt "Ready or Not 2" vorstellte, stand Chloé kurz vor den Oscars, für die sie mit ihrem Film "Hamnet" nominiert war. "Dass sie uns an dem Freitag angerufen haben, an dem Chloés Siegesrunde für einen unglaublichen Film hätte stattfinden sollen und meine Weltpremiere von etwas, wofür ich sehr hart gearbeitet habe, anstand... Das sagt etwas aus", erklärte die Schauspielerin.

Besonders frustrierend sei für Sarah gewesen, dass ein leitender Manager bei Hulu kein Fan der Originalserie gewesen sei. "Wir hatten einen Verantwortlichen bei unserer Show, der nicht nur kein Fan des Originals war, sondern uns auch noch stolz daran erinnerte, dass er nie die gesamte Serie gesehen hatte und dass sie nichts für ihn war", berichtete die "I Know What You Did Last Summer"-Darstellerin. Dies habe die Produktion von Anfang an zu einem Kampf bergauf gemacht. "Das ist sehr schwer, wenn man eine Eigenschaft übernimmt, die so geliebt wird wie Buffy, nicht nur von der Welt, sondern von mir und Chloé. Das zeigt dir, welch harten Kampf wir seit Tag eins gefochten haben, wenn dein Verantwortlicher stolz darauf ist, dir zu sagen, dass er es nicht geschaut hat", so Sarah weiter. Den Namen des Managers nannte die 48-Jährige allerdings nicht.

Erst kürzlich hatte Sarah die enttäuschende Nachricht über das Ende des Reboots mit dem Arbeitstitel "Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale" in einer Videobotschaft auf Instagram bekannt gegeben. Für die Fans der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen bedeutet dies, dass es im "Buffyverse" vorerst kein neues Kapitel geben wird. Sarah hatte sich sichtlich enttäuscht direkt aus ihrem Zuhause bei ihren Followern gemeldet und erklärt, dass Hulu die Arbeiten an der Neuauflage komplett gestoppt hat. Das Reboot sollte eine Hommage an die zwischen 1997 und 2003 ausgestrahlte Originalserie sein, in der Sarah die ikonische Rolle der Vampirjägerin Buffy Summers verkörpert hatte.

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Getty Images Sarah Michelle Gellar bei "Ready Or Not 2: Here I Come" während des SXSW 2026 in Austin, Texas

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Instagram / sarahmgellar Michelle Trachtenberg und Sarah Michelle Gellar am Set von "Buffy"

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Der Cast von "Buffy – Im Bann der Dämonen"