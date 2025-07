Comeback: Peter Jackson schreibt an drei neuen Drehbüchern

Peter Jackson (63), der Regisseur von Der Herr der Ringe und "Der Hobbit", hat Gerüchte zurückgewiesen, dass er sich aus der Filmwelt zurückgezogen habe. In einem Interview mit ScreenRant erklärte der Filmemacher, dass er keineswegs im Ruhestand sei. Er arbeite derzeit sogar an drei verschiedenen Drehbüchern. Seit seinem letzten Spielfilm "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere" im Jahr 2014 hat sich Peter vorwiegend auf die Produktion von Dokumentarfilmen konzentriert, darunter "The Beatles: Get Back". Doch eine Rückkehr zum narrativen Kino schließt der Filmemacher nicht aus.

In dem Interview verriet Peter außerdem, dass seine Interessen inzwischen vielseitiger geworden sind. Neben seiner Arbeit an den Drehbüchern gilt seine Aufmerksamkeit einem besonderen Projekt, das nichts mit Film zu tun hat. Peter ist Investor des Bioscience-Unternehmens Colossal, das aktuell daran arbeitet, den ausgestorbenen neuseeländischen Riesenmoa wieder zum Leben zu erwecken. Diese Möglichkeit fasziniert ihn immens. "Den Riesenmoa zurückzubringen, wäre für mich aufregender als irgendein Film, den ich je machen könnte", sagte er begeistert.

Peter Jackson, der durch seine aufwendigen Adaptionen von J.R.R. Tolkiens Meisterwerken weltberühmt wurde, zeigt sich nicht nur als Filmemacher, sondern auch als visionärer Denker und Innovator. Sein Interesse für die Moas könnte auch von seiner neuseeländischen Herkunft geprägt sein, da diese einzigartigen Vögel eng mit der Geschichte seines Heimatlandes verbunden sind. Während Fans auf weitere Filmprojekte von ihm hoffen, zeigt Peters Engagement für Colossal, dass er weiterhin neue Wege geht, um seiner kreativen Energie Ausdruck zu verleihen.

Getty Images Peter Jackson, Regisseur, 2018

Getty Images Regisseur Sir Peter Jackson im März 2024 in London

Getty Images Nachbildung eines Moas im Nationalmuseum von Neuseeland im Oktober 2012