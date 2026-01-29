Siegerin Dani Djokic findet neuen GNTM-Finalplan "schlimm"

Germany's Next Topmodel hat sich für die diesjährige Staffel etwas Neues einfallen lassen – doch bei der amtierenden Gewinnerin Daniela Djokic kommt das gar nicht gut an. 2026 findet das Finale der Show erstmals nicht live in Köln statt, sondern wohl schon einige Monate vor dem Ende der GNTM-Ausstrahlung auf ProSieben in Hollywood. "Ich muss sagen, ich finde das echt schlimm. Also wirklich. Ich finde das schlimm", teilt das Model ihren Fans auf Instagram mit.

Die bisherige Handhabe habe sie total geliebt. "Das Finale war für mich irgendwie so mit die schönste Experience", erklärt Dani. Unter anderem, weil bis zum Finale Zeit vergangen ist, sich dann aber doch wieder alle wiedergesehen haben und so noch einmal das Gefühl der Show aufkommen konnte. "Und dann ist man so aufgeregt vor der Live-Show. Und genau das macht das Finale doch aus, dass es live ist, dass man nichts rausschneiden kann, dass man aufgeregt ist, dass alles klappen muss und man nicht 30.000 Jahre Zeit hat, sich fertig zu machen, sondern alles seine Abläufe hat und man gestresst ist und man Schritte noch im Moment durchgeht", erinnert sie sich zurück. Außerdem wolle man in diesem Moment seine Liebsten dabei haben und auch die Zuschauer.

Zudem kann sich Dani nicht vorstellen, dass die Sieger bis zum Ausstrahlungsfinale geheimgehalten werden. Und das nehme der Show den Unterhaltungsfaktor. Außerdem kann sich die Stuttgarterin vorstellen, wie schrecklich es für die Gewinner sein muss, das nicht gleich verkünden zu können. "Hätte ich gewonnen und hätte das erst drei Monate später der ganzen Welt sagen können... Also, das war ja genau das Feeling, dass man gewonnen hat. Man hat diese ganzen 1.000 Nachrichten bekommen. Man war so überwältigt von allem. Und jeder auf der Straße hat dich angesprochen: 'Hey, herzlichen Glückwunsch.' Wenn du dann schon während der Dreharbeiten gewinnst, dann weiß es ja kein Mensch. Und dann ein paar Monate später, dann gratulieren dir alle. Und du denkst dir so: 'Ja, ist ja schon längst passiert.' Ich weiß nicht..." Die neue Idee findet Daniela auf jeden Fall "nicht so cool" und sie ist froh, dass es bei ihr 2025 noch anders lief.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Daniela beim Cover-Shooting für die Harper's Bazaar, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / danidjokic Daniela Djokic, Model

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20