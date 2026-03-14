War im Reality-TV: Nutzt Godfrey GNTM nur als Sprungbrett?

Godfrey nimmt in diesem Jahr an Germany's Next Topmodel teil und sorgt dabei für reichlich Diskussionen. Vielen Fans dürfte der Kandidat allerdings bereits bekannt sein, denn das Nachwuchsmodel war zuvor bei Too Hot To Handle: Germany dabei, wo Godfrey es im Jahr 2025 bis ins Finale schaffte. Besonders in der siebten Folge der Show sorgte sein ungewöhnliches Date mit Lana, der virtuellen KI-Moderatorin, für Aufsehen – es war bei dem Format weltweit das einzige seiner Art. Nun stellt sich Realitystar Roaya Soraya (35) die Frage: Geht es Godfrey wirklich ums Modeln oder will er einfach nur im Fernsehen stattfinden?

Auf TikTok stellt sie pikante Fragen: "Ich finde es so schade, dass Heidi Klum ein Vorurteil gegen Reality-Leute hat. Godfrey ist ja superehrgeizig und will die Show unbedingt gewinnen, aber nachdem ich herausgefunden habe, bei welcher Realityshow er dabei war, stelle ich mir eher die Frage: 'Hmm, möchte da jemand eigentlich eher ins TV anstatt wirklich zu modeln?' Was will er denn jetzt wirklich? Will er Model werden oder will er einfach nur die Aufmerksamkeit generieren? Vielleicht sehen wir ihn danach noch in weiteren TV-Shows, weil ich glaube, er hat Blut geleckt. Und er polarisiert bei GNTM extrem, er wird andauernd gezeigt, er ist andauernd im Gespräch." Auch im Netz machen sich kritische Stimmen breit. Auf X finden viele User, dass Godfrey nicht zu GNTM passt. "Der will nur Aufmerksamkeit", "Der ist mir so unsympathisch" und "Also wie ein Model benimmt er sich aber nicht", heißt es dort unter anderem.

Ins Aus dürfte sich Godfrey zudem mit dieser Aktion bei einigen Zuschauern geschossen haben: Denn nicht nur Roaya Soraya und viele Netz-User, auch seine Mitbewohner im Loft waren von seinem Verhalten in der Vergangenheit wenig begeistert. Beim Currywurst-Essen mit Heidi sprach Godfrey offen über die Spannungen unter den Kandidaten und schoss sich dabei vor allem auf Sympathieträger Tony ein. "Es gibt schon mehrere Leute, die mich angenervt haben, wie Tony oder Benjamin, und das habe ich denen auch gesagt", erklärte er. Während Tony direkt neben ihm saß, der sichtlich getroffen war, legte Godfrey noch nach und erklärte seine Aussage: "Unangebrachte Kommentare, nach denen keiner gefragt hat." Die Situation eskalierte so weit, dass Tony nach dem Gespräch Trost bei Carsten suchte und sogar in Tränen ausbrach. Die Zuschauer bewiesen unter Tonys Instagram-Posts Solidarität und verteidigten den Ex-Handballer. "Godfrey ist ein Narzisst. Er hat erkannt, dass Tony ganz große Konkurrenz ist. So etwas macht man nicht. Ich hoffe, das hat Heidi im Hinterkopf", lautete ein hartes Urteil eines Users.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealgodfreyegbon Godfrey, "Germany's Next Topmodel"" 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, August 2023

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Tony Eberhardt, GNTM-Kandidat 2026