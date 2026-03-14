Nach Überfall: Die Geissens bauen weiter an Luxusvilla 2.0

Carmen (60) und Robert Geiss (62) haben ihre Baupläne in Saint-Tropez wieder aufgenommen – fast ein Jahr nach dem brutalen Überfall auf ihre dortige Villa. Im Juni 2025 waren vier bewaffnete Täter mitten in der Nacht in das Anwesen des Reality-TV-Paares eingedrungen und hatten die beiden mit Pistolen bedroht. Carmen wurde gewürgt und erlitt eine Schnittwunde am Hals, während Robert getreten wurde. Die Angreifer zwangen sie, ihre Tresore zu öffnen. Nach diesem traumatischen Erlebnis hatte die Familie die Bauarbeiten an der geplanten zweiten Villa zunächst vollständig gestoppt. Jetzt rollen die Bagger auf dem 8000 Quadratmeter großen Grundstück wieder, wie Robert jetzt auf Instagram berichtet.

In einem Video meldet sich der Unternehmer direkt von der Baustelle. "Jetzt geht es mal wieder aufwärts mit der Baustelle", erklärt der 62-Jährige sichtlich motiviert. Die sogenannte "Villa Geissini 2.0" soll allerdings kein gewöhnliches Luxusanwesen werden, sondern ein Hochsicherheitstrakt. Ein Lastwagen nach dem anderen liefert Material aus Italien an, während einige Arbeitskräfte vor Ort sind. "Jetzt geht es mit mehr als einem Dutzend Leute nach vorne, damit wir Ende des Jahres das Haus hier fertig haben. Heute kommen sogar schon neue Materialien aus Italien", erklärt er. Die Villa soll neben Platz für die geliebten Luxusautos alles bieten, was das Herz begehrt.

Robert vermutet bis heute, dass die Einbrecher damals Tipps von Insidern aus dem Baustellenumfeld erhalten hatten. Kurz vor Jahresende waren mehrere Verdächtige in Saint-Tropez festgenommen worden, die Ermittlungen dauern weiter an. Trotz der traumatischen Erfahrungen blickt das Paar optimistisch in die Zukunft. "Das wird echt ein Traumhaus und wir freuen uns auf den Einzug", sagt Robert. Zunächst hatte die Familie ihr bestehendes Haus einbruchsicherer gemacht, bevor sie sich nun daran gewagt hat, das zweite Anwesen fertigzustellen. Der Einzug in die neue Villa ist für Ende des Jahres geplant.

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Imago Carmen und Robert Geiss bei der McDonald’s Benefiz Gala zugunsten der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung in München

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Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss, März 2026 in Saint-Tropez

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Instagram / robertgeiss_1964 Carmen und Robert Geiss, Unternehmer

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