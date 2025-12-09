15 Jahre im TV: Die Geissens feiern Jubiläum mit Luxus-Party

Carmen (60) und Robert Geiss (61) feiern ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 15 Jahren sind sie mit ihrer Realityshow Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie im deutschen Fernsehen zu sehen. Passend dazu haben sie zu einer glanzvollen Party nach Dubai geladen, bei der 150 Gäste auf einer luxuriösen Privatinsel empfangen wurden. Mit Gourmet-Flying Buffet, exklusiver Unterhaltung und hochkarätiger Gesellschaft ließen die TV-Millionäre es krachen. Sogar die Familie selbst zeigt sich bewegt: "Unsere Kinder waren natürlich immer mit der Familie unterwegs, das hat zusammengeschweißt", erklärte Robert gegenüber RTL und erinnerte an die zahlreichen Abenteuer, die sie gemeinsam vor der Kamera erlebt haben.

Für Carmen und Robert war die Karriere vor den Kameras keine vorhergesehene Entwicklung. Ursprünglich begann ihr Erfolg in den 80ern mit einer simplen Bekleidungsmarke, der erste Schritt in ein Leben voller Glamour. Doch als sie im Jahr 2011 mit ihrer eigenen Show den Schritt ins Fernsehen wagten, hatte zunächst kein Sender Interesse an dem Format. Niemand ahnte, dass die Show das Potenzial zu einem echten Dauererfolg hat. Heute gehören ihre Töchter Davina (22) und Shania (21) mit ihrer eigenen Sendung ebenfalls zur TV-Landschaft. Robert gibt jedoch ehrlich zu, dass der Alltag vor der Kamera nicht immer nur aus Spaß besteht: "Es ist immer eine Überwindung, wenn die Kamera wieder vor dir steht und du musst abliefern." Doch trotz kleiner Herausforderungen ist die Familie stolz auf das Erreichte und bleibt dem Fernsehen treu, aktuell auch mit ihrer neuen Show "Die Geissens: Traumjob Prinzessin".

Privat sind Carmen und Robert längst ein eingespieltes Team, was sich auch in ihrer Ehe zeigt. Die beiden haben bereits über drei Jahrzehnte miteinander verbracht und sind dabei durch Höhen und Tiefen gegangen. Die Liebe zu ihrer Familie und der Zusammenhalt sind für sie das Wichtigste – eine Botschaft, die sie auch ihren Zuschauern vermitteln wollen. "Ich würde mir kein anderes Leben vorstellen können", erzählt Tochter Shania über ihr prominentes Dasein. Zwischen ihrem Leben in Monaco, St. Tropez und Dubai schaffen die Geissens es, ihre glamouröse Welt mit familiärer Nähe zu verbinden. Ein Erfolgsgeheimnis, das auch nach 15 Jahren fasziniert.

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

Getty Images Carmen und Robert Geiss, Unternehmerpaar

Getty Images Die Geissens auf dem Oktoberfest 2022

