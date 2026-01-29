Tammy Hembrow entfernt Tattoos aus der Ex-Mann-Ära

Tammy Hembrow (31) hat angekündigt, dass sie drei ihrer Tattoos entfernen lässt. Darunter sind auch zwei Tätowierungen, die an ihre Vergangenheit mit ihrem Ex-Mann Matt Zukowski erinnern – das Hochzeitsdatum am Handgelenk sowie sein Name auf ihrer Hüfte. In einem Video auf Instagram erzählte die Influencerin, dass sie diese Tattoos "nicht mehr braucht". Ein weiteres Motiv, das verschwinden muss, ist ein großes Blumen-Tattoo auf ihrem Rücken, das sie schon lange stört, jedoch bislang wegen der Angst vor Schmerzen nicht entfernen ließ.

Während Tammy die ungeliebten Tattoos loswird, sorgt ihr Ex-Mann Matt bei der australischen Version von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" für Schlagzeilen, indem er private Einblicke in ihre kurze Ehe teilt. Er erklärte, dass ihre Ehe zwar öffentlich sieben Monate hielt, sie sich jedoch bereits nach drei Monaten voneinander getrennt hatten. Außerdem sprach er offen über seine Unfruchtbarkeit und erzählte, dass das Paar IVF in Betracht gezogen hatte, um Kinder zu bekommen. Tammy brachte drei Kinder aus früheren Beziehungen in die Ehe mit, so Mirror.

Tammy, die als Social-Media-Star, Model und Unternehmerin bekannt ist, gibt in ihren Beiträgen auf Instagram oft persönliche Einblicke in ihr Leben. Ihre turbulente Beziehung mit Matt und die Entscheidung, die Tattoos entfernen zu lassen, zeigen erneut, wie offen die Influencerin mit Veränderungen in ihrem Privatleben umgeht. Gleichzeitig scheint Matt auf seine Weise mit der Vergangenheit ins Reine zu kommen, da auch er plant, seine Tattoos, die Tammy gewidmet sind, nach seinem Aufenthalt in der TV-Show entfernen zu lassen.

Getty Images Tammy Hembrow, australische YouTuberin

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, November 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Fitness-Influencerin