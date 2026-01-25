Seitenhieb: Matt nennt Ehe mit Tammy Hembrow "beängstigend"

Matt Zukowski holt im australischen Fernsehen gegen seine Ex-Frau Tammy Hembrow (31) aus: In einem Teaser für die neue Staffel von "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! Australia" beschreibt der Reality-TV-Star seine Ehe mit der Fitness-Influencerin als "beängstigend". In einem Off-Kommentar spricht er offen über seine Gefühle vor dem Einzug in den TV-Dschungel – und zieht dabei einen direkten Vergleich zu seiner gescheiterten Ehe: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht nervös, in den Dschungel zu gehen. Aber ich komme gerade aus einer ziemlich beängstigenden Ehe, wie schlimm kann es also wirklich werden?"

Tammy und der Love Island Australia-Star hatten sich im Dezember 2023 nach nur drei Monaten Beziehung verlobt und gaben sich im November 2024 das Jawort. Doch im Juni 2025 kündigten sie – nach nur sieben Monaten Ehe – überraschend ihre Scheidung an. Der Teaser verrät allerdings noch mehr über Matts Gemütslage vor dem TV-Abenteuer. "Ich habe wahrscheinlich nichts in meinem Leben getan, das mich auf den Dschungel vorbereitet", gesteht er und ergänzt, er wolle aus seiner Komfortzone ausbrechen und den Leuten zeigen, dass mehr in ihm steckt als "nur ein hübsches Gesicht".

Schon vor einigen Monaten hatte Matt im Podcast "Where's Your Head At?" über das Ehe-Aus gesprochen. "Vor ein paar Monaten habe ich eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens getroffen. Ich habe beschlossen, eine Beziehung zu beenden, die für mich nicht richtig war. Sie war ungesund für mich", so der 30-Jährige damals. Damit widersprach er früheren Aussagen, in denen die Trennung noch als gemeinsame Entscheidung dargestellt worden war. Doch auch Tammy hatte in einem emotionalen Video angedeutet, dass die Initiative für das Ende der Ehe von ihr ausging, ohne jedoch ins Detail zu gehen.

Instagram / tammyhembrow Matthew Zukowski und Tammy Hembrow, September 2024

Instagram / mattzukowski Matt Zukowski, australischer Reality-TV-Star

Instagram / mattzukowski Matthew Zukowski und Tammy Hembrow