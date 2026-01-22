Matt Zukowski spricht über neue Liebe von Ex Tammy Hembrow

Matt Zukowski hat zum ersten Mal offen über die neue Romanze seiner Ex-Frau Tammy Hembrow (31) gesprochen – und das live im Radio. In der "Kyle and Jackie O Show" erzählte der Love Island Australia-Star, wie ihn die Bilder trafen, die wenige Wochen nach dem Ehe-Aus im Juni 2025 auftauchten: Tammy, knutschend mit AFL-Profi Bailey Smith – gesichtet im August auf der Gold Coast. "Ich glaube nicht, dass Eifersucht das richtige Wort ist", sagte Matt und ergänzte: "Niemand sieht gern, wie die Person, die man mal geliebt hat und mit der man verheiratet war, mit jemand anderem anbandelt", so der Realitystar. Auf Nachfrage erklärte er, seit der öffentlichen Scheidungsverkündung keinen Kontakt mehr zu Tammy zu haben.

Während Matt von einem "Messer in der Brust" sprach, bemühte sich Bailey um Deeskalation. Der Geelong-Cats-Spieler spielte die Schlagzeilen in der TV-Show "Today" herunter und nannte Tammy "eine wirklich enge Freundin". Mehr noch: Er schwärmte, die Influencerin sei derzeit so etwas wie eine ältere und weisere Mentorin, die ihm mit Rat zur Seite stehe. Zeitgleich brodelt die Gerüchteküche: In Australien wird gemunkelt, Tammy könnte ihrem Ex-Verlobten Reece Hawkins wieder näherkommen. Insider behaupten, die Fitnessunternehmerin habe zuletzt Zeit mit Reece auf ihrem Anwesen an der Gold Coast verbracht. Die beiden waren vier Jahre lang ein Paar, trennten sich 2018 und haben zwei gemeinsame Kinder, Sohn Wolf und Tochter Saskia.

Tammy und Matt hatten sich nach nur drei Monaten Beziehung im Dezember 2023 verlobt, im November 2024 geheiratet und ihre Ehe im Juni 2025 für beendet erklärt. Die Unternehmerin ist Mutter von drei Kindern und teilt sich mit Reece zwei davon. Matt hatte seine Gefühlslage rund um das Ehe-Aus schon zuvor in einem Interview angedeutet und davon gesprochen, dass er eine sehr schwere Entscheidung getroffen habe. Persönlich bleiben beide bislang auf Abstand: Matt konzentriert sich auf seinen Heilungsprozess, wie er es im Radio nannte, während Tammy privat die Nähe zu ihrem engen Umfeld sucht – zwischen Co-Parenting mit Reece, guter Freundschaft zu Bailey und dem Versuch, abseits der Schlagzeilen ihren Alltag zu ordnen.

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, September 2023

Getty Images Tammy Hembrow, australische YouTuberin

Instagram / mattzukowski Matt Zukowski im August 2023