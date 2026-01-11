Feuerwehrmann erzählt: Tammy Hembrow hat ihn geghostet

Ein Flug nach Queensland endete für Max Blanck mit einer Geschichte, die er so schnell nicht vergisst: Der Feuerwehrmann und Powerlifter aus Adelaide saß neben Tammy Hembrow (31) und kam mit der Influencerin ins Gespräch, nachdem sie seinem hungrigen Kind spontan ein Sandwich besorgt hatte. Aus der höflichen Geste wurde ein lebhaftes Gespräch bis zur Landung. Laut Max tauschten die beiden ihre Nummern aus, verabredeten sich für einen Kaffee an der Gold Coast und Tammy bot an, seinen Kindern die Gegend zu zeigen. Doch wenige Tage später: Funkstille. "Alles war gut, und dann hörte es abrupt auf. Und plötzlich gab es Bailey Smith", schilderte er laut Daily Mail.

Max erzählte, er habe zunächst gar nicht gewusst, wen er da neben sich hatte. Erst als seine Kollegen ihn auf Fotos und Clips aufmerksam machten, sei ihm der Bekanntheitsgrad der dreifachen Mutter bewusst geworden. Im Netz musste er die Begegnung sogar belegen, nachdem Follower anzweifelten, dass Tammy ihm ihre Nummer gegeben habe. Daraufhin postete Max einen Screenshot seiner Kontakte, auf dem ihr Name zu sehen ist. "Ich bin nur sauer, weil meine Kinder sich gefreut hatten, sie wiederzusehen", sagte er weiter. Für ihn selbst sei es am Ende "nicht so wichtig".

Im vergangenen Sommer waren Tammy und Bailey erstmals gemeinsam gesichtet worden. Nach ein paar Monaten Funkstille befeuerten im Dezember aufgenommene Fotos die Gerüchteküche erneut: Am frühen Morgen verließen die Fitness-Influencerin und der AFL-Star gemeinsam das Manly Pacific Hotel in Sydney. Mit Coffee-to-go-Tasse in der Hand und entspannten Gesichtern spazierten sie nebeneinander; Bailey griff noch schnell eine Gebäckbox aus dem Auto. Für Gesprächsstoff sorgte nicht nur der lockere Auftritt, sondern auch die auffälligen Partnerlooks in Pastell und Sportswear, wie die Daily Mail damals berichtete.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Oktober 2024

Getty Images Tammy Hembrow, australische YouTuberin

Getty Images Bei den Brownlow Medal 2025 im Crown Palladium: Bailey Smith von den Cats in Smoking und Sonnenbrille