Dieter Bohlen filmt Frau Carina beim Tanzen in der Dusche

Dieter Bohlen (72) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff im Netz: Der Pop-Titan hat seine Ehefrau Carina Walz unter der Dusche gefilmt – und das Video anschließend auf Instagram hochgeladen. In dem Clip steht Carina in der Duschkabine, bewegt sich gut gelaunt im Wasserstrahl und singt zum Song "Singing in the Shower" mit. Zu sehen ist die Szene im gemeinsamen Zuhause des Paares, wie RTL berichtet. Unter dem Clip schreibt Dieter den Satz: "Am schönsten ist es unter der Dusche." Seine Community feiert die Aktion in den Kommentaren und zeigt sich begeistert von dem frechen Auftritt seiner Frau.

Wichtig zu erwähnen: Carina ist nicht nackt, sondern trägt ein schwarzes Lederkleid, das komplett durchnässt wird. Während sie zur Musik tanzt und die Lippen zum Text bewegt, filmt Dieter sie lachend – die beiden wirken dabei sichtlich vertraut und eingespielt. "Wir haben alle auf diesen Trend gewartet", schwärmt einer ihrer Follower in den Kommentaren. Ein anderer schreibt: "Klasse, dass ihr zusammen so viel Spaß habt." Der Clip reiht sich damit in eine ganze Serie humorvoller Paar-Videos ein, mit denen der Musiker seine Fans regelmäßig in den sozialen Netzwerken versorgt.

Dieter und Carina sind seit rund 20 Jahren ein Paar und treten in der Öffentlichkeit oft als eingeschworenes Team auf. Die beiden gaben sich nach langen Jahren der Beziehung auf den Malediven das Jawort. Die beiden lassen ihre Fans immer wieder an ihrem Alltag teilhaben und zeigen sich gern in lockeren Situationen – sei es bei gemeinsamen Reisen, scherzhaften Clips aus dem Haus oder, wie jetzt, bei einer spontanen Dusch-Performance vor laufender Kamera.

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Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz

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Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen, Oktober 2025

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