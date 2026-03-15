Vivian Wilson schließt Versöhnung mit Vater Elon Musk aus

Vivian Jenna Wilson hat einer möglichen Versöhnung mit ihrem Vater Elon Musk (54) eine klare Absage erteilt. "Das wird nicht passieren. Mein Leben ist keine Telenovela", erklärte die 21-Jährige jetzt in einem ausführlichen Interview mit der Wochenzeitung Zeit. Das erfolgreiche Gucci-Model, das mittlerweile in Mailand auf den Laufstegen dieser Welt unterwegs ist, will nichts mehr mit dem Tech-Milliardär zu tun haben. So spricht sie in dem Gespräch nicht von ihrem "Vater" oder nennt ihn bei seinem Namen, sondern bezeichnet Elon nur noch als "er". Auch der Unternehmer habe laut Vivian seit Jahren nicht versucht, einen Kontakt zu ihr herzustellen.

Besonders verletzt zeigte sich die 21-Jährige von öffentlichen Aussagen ihres Vaters nach ihrem Coming-out als trans Frau. Vor rund zwei Jahren erklärte Elon in einem Interview mit dem rechtskonservativen Psychologen Jordan Peterson, dass seine Tochter für ihn gestorben sei. "Mein Sohn ist tot, er wurde von einem woken Gedankenvirus getötet", sagte er damals und benutzte während des gesamten Gesprächs den abgelegten früheren Namen seiner Tochter. Für Vivian ein Albtraum: "Da war ich sauer. Nicht verletzt, sondern sauer. Weil ich keine Bühne hatte, um mich zu wehren", erzählte sie der Zeit. "Ich wollte kein politischer Spielball mehr sein – keine tragische Geschichte im Sinne von 'Mein Sohn ist tot'. Ich wollte nur verdammt noch mal ich selbst sein."

Heute geht Vivian ihren eigenen Weg und steht als Topmodel finanziell auf eigenen Beinen, wie sie stolz berichtet. Vivian hat längst den Nachnamen ihrer Mutter angenommen und würde am liebsten gar nicht mehr mit dem Tech-Giganten in Verbindung gebracht werden. "Es ist, wie es ist, und deshalb schon in Ordnung. Ich wäre gerne für andere Dinge bekannt, aber ich verstehe, warum die Leute fragen", räumte sie ein. Schon kurz nach ihrem 18. Geburtstag im Sommer 2022 hatte sie offiziell eine Namens- und Personenstandsänderung beantragt und in den Gerichtsunterlagen erklärt, dass sie in keiner Form mit ihrem biologischen Vater in Verbindung stehen wolle. "Ich hatte nie den einen großen Plan. Ich wollte studieren, meinen Abschluss als Übersetzerin machen und dann Englisch als Fremdsprache unterrichten. Aber es kam anders", so das Model.

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Getty Images Vivian Jenna Wilson bei der Out100 Celebration 2025 in Los Angeles

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Getty Images Elon Musk, Unternehmer

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Getty Images Jasmine Kennedie and Vivian Jenna Wilson in New York, Mai 2025