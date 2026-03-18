Keine Einigung: Große Reunion der Spice Girls wurde abgesagt

Die Pläne für eine große Reunion der Spice Girls zum 30. Jubiläum ihrer Debütsingle "Wannabe" sind endgültig geplatzt. Melanie C (52), Emma Bunton (50), Mel B (50) und Geri Halliwell-Horner (53) hatten über eine Konzertreihe verhandelt, um das besondere Jubiläum gebührend zu feiern – auch Victoria Beckham (51) war in die Gespräche involviert. Doch wie The Sun berichtet, konnten sich die fünf Frauen nicht auf gemeinsame Pläne einigen. Melanie C bestätigte die Nachricht in einem Interview mit dem australischen Radiosender KIIS: "Nein, es wird keine Reunion geben."

Laut The Sun sind die Ideen für eine große Comeback-Tour komplett vom Tisch, obwohl Melanie C betont, dass die Frauen weiterhin in Kontakt stehen. "Wir kommunizieren die ganze Zeit. Wir wollen etwas machen – wer weiß, wann", sagte die Sängerin bei KIIS Radio und zeigte sich dennoch hoffnungsvoll: "Ich bleibe sehr optimistisch und drücke die Daumen, dass ihr die Spice Girls irgendwann wieder zusammen seht." In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Zeichen für ein mögliches Comeback gegeben: Geri soll sich etwa erneut mit Ex-Manager Simon Fuller (65) getroffen haben, um einen Deal auszuloten, und selbst Victoria schwärmte gegenüber dem Magazin The Sun von der Idee eines Auftritts in der Hightech-Location Sphere in Las Vegas. Zuletzt blieb von all den Plänen aber nur eine Gedenkmünze der Royal Mint zum Jubiläum, nachdem sogar ein angedachtes Netflix-Projekt über die Band auf Eis gelegt wurde.

Besonders Mel B hat sich in den letzten Monaten zunehmend von ihren vier Bandkolleginnen distanziert. Sie fehlte sowohl bei Emmas 50. Geburtstagsfeier im Soho Farmhouse im Januar 2026 als auch bei einem weiteren Treffen der anderen vier in Victorias Haus in Holland Park. Auch bei der Premiere von Victorias Netflix-Dokuserie im Oktober 2025 war sie nicht dabei. Auf Instagram teilte die Sängerin jetzt ein Video von sich im Bikini und schrieb dazu: "Ich gehe weg von dem LÄRM… also, wenn du das mitbringst, kannst du meinen (Pfirsich) küssen."

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Getty Images Die Spice Girls bei den Olympischen Spielen 2012

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Getty Images Melanie C. in New York, Juni 2019

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Getty Images Die Spice Girls im Jahr 1998

Reunion geplatzt – wie groß ist euer Spice-Girls-Frust? Riesig! Wir hätten "Wannabe" lauthals mitgegrölt. Schade, aber ohne runde Lösung lieber gar nicht. Ergebnis anzeigen