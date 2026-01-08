Allianz verraten: Christo und C-Bas enttäuschen Dilara Kruse

Kurz vor dem Ende der dritten Staffel Forsthaus Rampensau Germany zerbricht in der österreichischen Berghütte nicht nur eine Allianz, sondern auch eine Freundschaft. Dilara Kruse, Yeliz Koc (32), C-Bas und Chris Manazidis waren sich bei den bisherigen Nominierungen eigentlich immer einig – ausgerechnet beim letzten Ansägen entscheiden die Männer sich dazu, anders zu wählen als abgesprochen. Die Frauen hingegen halten sich an die Abmachung – und verschenken damit ihre Chance auf das Finale. Kein Wunder also, dass Dilara nicht nur frustriert, sondern auch sehr enttäuscht ist – vor allem von ihrem Kumpel Chris, der sich ebenfalls bewusst ist, dass das "härteste Absägen dieser Staffel" war.

Dilaras Rechnung vor der Nominierung war wie folgt: Sie wählen Henna und Marc-Robin Wenz, Chris und C-Bas wählen Maurice Dziwak (27) und Frank. Somit wären diese beiden Duos raus gewesen. Die Männer hatten aber Gewissensbisse gegenüber ihren Kumpels und entschieden sich spontan doch dafür, Henna und Marc-Robin zu nominieren. "Du kannst ja nicht von uns verlangen, dass wir uns untreu werden", erklärte C-Bas. Somit kam es zu dem Gleichstand zwischen Team Maurice und Team Dilara – da sie und Yeliz in den vergangenen zwei Spielen schlechter waren als das Vater-Sohn-Duo, müssen sie ihre Koffer packen. Hätten sie selbst ihre Stimme an Maurice und Frank verteilt, hätten sie bleiben dürfen – somit schaufelten sie sich sprichwörtlich ihr eigenes Grab, da sie auf ihre Allianz vertrauten. Dilara plagt der Groll gegen die beiden Männer – und das schlechte Gewissen gegenüber ihrer Teampartnerin, die sie genau davor gewarnt hatte. "Was mir weh tut, ist, dass ich dir das nicht ermöglichen konnte. Dass ich nicht auf dich gehört habe. Weil mein Sturkopf an die anderen geglaubt hat", gesteht sie traurig.

Ob die beiden Frauen Christo und C-Bas noch verziehen werden, wird sich wohl erst beim großen Wiedersehen zeigen. An ihrem letzten Abend im Forsthaus ist die Stimmung jedenfalls eiskalt – mit dem nun verfeindeten Team wird nicht mehr gesprochen. Die beiden Comedians sind sich aber keiner Schuld bewusst. "Ich werde halt der Typ sein, der denen nicht den Arsch gerettet hat", sagt Christo schulterzuckend und fügt hinzu: "Ich finde, C-Bas und ich haben die einzig richtige und fairste Entscheidung getroffen. Den einzigen Mittelweg, den es gab."

Collage: Getty Images, Instagram Christo Manazidis, C-Bas und Dilara Kruse

Joyn Yeliz Koc und Dilara Kruse bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3, 2025

Joyn Christo und C-Bas im "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3