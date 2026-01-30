Dilara Kruse ätzt über Serkans Dschungelcamp-Träume

Überraschende Ansage über das Dschungel-Fieber: Während Samira Yavuz (32) sich derzeit im australischen Camp durch Prüfungen und Lageralltag kämpft, schiebt ihr Ex-Partner Serkan Yavuz (32) offenbar eigene TV-Pläne an – er soll davon träumen, selbst in den Dschungel zu ziehen. Doch eine, die ihm dabei so gar nicht die Daumen drückt, ist Dilara Kruse. Im Gespräch mit Promiflash macht sie klar, was sie von einer möglichen Teilnahme hält, und spart dabei nicht mit deutlichen Worten. Der Zeitpunkt ihrer Aussagen fällt mitten in die Staffel, in der Samira Yavuz und Eva Benetatou (33) gemeinsam vor der Kamera stehen – eine Konstellation, die ohnehin für Spannung sorgt.

Dilara findet die Vorstellung von Serkan im Camp vor allem eines: vorhersehbar. "Serkan ist dafür begabt. Und das sage ich offen und ehrlich. Er ist sehr wortbegabt und kann Sachen gut umreden", sagt sie zu Promiflash und zieht den Vergleich zu Aleksandar Petrovic (34). Ihrer Einschätzung nach wisse der Reality-Star genau, wie man Kamera und Publikum bedient – und das nehme der Sache den Reiz: "Serkan weiß, was die Zuschauer sehen wollen und wie er reden muss. (...) Das wäre langweilig. Das wäre wirklich langweilig." Auch ein vermeintliches TV-Feuerwerk mit Eva, wie es sich manche Zuschauer für die diesjährige Staffel gewünscht haben, hält sie für eine schlechte Idee. Im Gegenteil: Dilara glaubt, Serkan und Eva hätten im Camp sogar als Team zusammengefunden. "Ich schwöre es euch, die würden da als Partner rausgehen", behauptet sie. Umso richtiger findet sie deshalb das aktuelle Aufeinandertreffen von Eva und Samira: "Das ist schon klasse, dass man Eva auch zeigen kann: Du bist ihr nicht gewachsen. (...) Und wehe, sie kommt mit der Mutterrolle. Dann flippe ich aus. Samira ist auch Mutter. Hört auf damit."

Abseits der TV-Termine sorgt vor allem das private Zusammenspiel für Gesprächsstoff. Samira zeigt im Camp ihren eigenen Kurs, während Serkan außerhalb mit alten Schlagzeilen und neuen Ambitionen konfrontiert wird. Dilara positioniert sich dabei klar und verschweigt ihre Meinung zu früheren Verwicklungen nicht. Die Influencerin bleibt grundsätzlich direkt und scheut die Konfrontation nicht, besonders wenn es um Loyalität und Respekt geht. Dass sie ihren Fokus nun auf die Begegnung zwischen Samira und Eva legt, passt zu ihrem Stil: persönliche Grenzen markieren, klare Worte wählen und den Blick weniger auf TV-Taktik als auf zwischenmenschliche Dynamiken richten.

IMAGO / Future Image Dilara Kruse, Januar 2026

Collage: Imago, ActionPress, Instagram Eva Benetatou, Serkan Yavuz und Samira Yavuz

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, Realitystar