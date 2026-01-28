AYTO-Drama: Zwischen Marla und Jerry kracht es gewaltig

In den ersten zwei Folgen von Are You The One? bandelte Marla Slengard mit Jerry an – schnell wurde jedoch klar, dass es mit der Kommunikation schwierig ist. In Folge drei besinnt sich die gelernte Friseurin daher auf andere Männer und lernt Luke näher kennen. Die beiden knutschen sogar kurz. Ein Comeback mit Jerry kommt für sie nicht infrage. "Er ist gar nicht auf meinem intellektuellen Level. Null. Er turnt mich mit seiner Art ab – dass er so hohl ist", betont Marla. Doch Jerry hatte wohl noch Hoffnungen auf ein Liebescomeback – als er vom Kuss mit Luke erfährt, reagiert er nämlich mehr als gereizt.

Der 30-Jährige schnappt sich Marla für ein "Erwachsenengespräch" und geigt ihr seine Meinung. "Du bist ein richtiges Opfer", wirft er ihr an den Kopf und nennt sie eine "Dramaqueen" und eine "Showmakerin". Jerry behauptet, Marla habe nie reinen Tisch gemacht und ihm gesagt, dass sie keine Chance mit ihm sieht. Er vermutet, dass mangelnde Reife hinter dem Verhalten der fünf Jahre jüngeren Frau stecken könnte. Dass aus Marla und Luke etwas werden könnte, bezweifelt Jerry stark: "Optisch gesehen ist das nicht ihr Typ, das wird auch gar nicht sexuell passen, das muss man ganz klar sagen."

Den Kontakt mit Marla möchte Jerry nun erst mal abbrechen. "Die kann nur mit ihrem Optischen prahlen, der Rest ist Kernschrott. Die kannste wirklich vergessen", schießt er gegen die Osnabrückerin. Doch sein guter Vorsatz beginnt schon bald zu bröckeln: Bereits bei der nächsten Party knutschen die zwei wieder leidenschaftlich herum. Seit Folge eins ist die Verbindung zwischen Marla und Jerry ein ewiges Auf und Ab – und sorgte schon für bittere Tränen bei Marla.

RTL, RTL Collage: "Are You The One?"-Kandidaten Marla und Jerry

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Marla

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Jerry

