"Hat Biss": Thorsten Legat lobt Dschungelstar Gil Ofarim

Thorsten Legat (57) spricht im Interview mit RTL über die Stars vom diesjährigen Dschungelcamp. Der ehemalige Fußballspieler nahm selbst bereits zweimal an der Show teil und kennt sich daher bestens aus. Ein Kandidat sticht dabei besonders hervor: Gil Ofarim (43). Für die Fans ist Gil eher eine kontroverse Figur im Camp, doch das sieht Thorsten anders. "Er hat so viel Biss", lobt Thorsten den Sänger.

Er spricht dabei insbesondere Gils gescheiterte Prüfung an der Seite von Eva Benetatou und Ariel an. Ariel lehnte die Teilnahme aus moralischen Gründen ab – somit fiel die Prüfung für alle Beteiligten ins Wasser. "Er wollte unbedingt für das Team mehr Sterne holen, weil Ariel alles verweigert hat", erkennt Thorsten an. Der Songwriter, der mit seiner Teilnahme viele Zuschauer zum Boykott motivierte, sei zwar eher ein "stiller Vertreter", doch im Hinblick auf die Dschungelkrone sei noch alles drin.

Thorsten ist nicht von jedem Kandidaten im Camp ein Fan – viele sind in den Augen des zweifachen Vaters unauthentisch. Er fasst zusammen, was aus seiner Perspektive für den Sieg wichtig ist: "Geh an deine Grenzen, spring über deinen Schatten und versuche, als Teamplayer zu agieren und nicht gegen das Team. Anhand einzelner Camper sieht man halt, wer Charakter hat, wer ein starkes Mindset hat und wer sich überwinden kann." Zu seinen Favoriten gehören auch Hardy Krüger jr. (57) und Simone Ballack (49).

RTL+ präsentiert IBES x VfB – die Dschungel-Fußball-Konferenz mit den Kommentatoren Robby Hunke und Thorsten Legat am Donnerstag, 29.01., ab 20:15 Uhr live und exklusiv.

Imago, RTL Collage: Thorsten Legat, Gil Ofarim

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp, 2026

IMAGO / BOBO Thorsten Legat, ehemaliger Fußballspieler