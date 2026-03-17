Gewaltvorwürfe: Gegen Taylor Frankie Paul wird ermittelt

Die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives" wurden gestoppt. Grund dafür sind Ermittlungen der Polizei in Utah wegen häuslicher Gewalt gegen Taylor Frankie Paul und ihren Ex-Freund Dakota Mortensen. Wie mehrere Quellen gegenüber dem Magazin People bestätigten, sei die Produktion der Hulu-Serie vorerst auf Eis gelegt worden. "Sie drehen nicht", erklärte eine Quelle. "Taylor hat ziemlich ernste Dinge, die ihre Vergangenheit betreffen, und sie werden sehen, was passiert. Bis das geklärt ist, pausieren sie." Das Polizeirevier der Stadt Draper bestätigte, dass eine offene "Ermittlung wegen häuslichen Übergriffs" läuft und dass die Vorwürfe "in beide Richtungen" gehen. Die Behörden hätten Ende Februar Kontakt mit den Beteiligten aufgenommen.

Der Produktionsstopp kommt nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der vierten Staffel der Serie auf Hulu. Eine Quelle, die den Cast kennt, verriet gegenüber People, dass sich die anderen Mitglieder von MomTok von Taylor distanzieren würden. "Keine der Frauen möchte mit ihr in Verbindung gebracht werden", so die Quelle. Weder Vertreter von Taylor noch von Hulu reagierten zunächst auf Anfragen zu einer Stellungnahme. Taylors Auftritt in der neuen Staffel von The Bachelorette soll dennoch wie geplant am 22. März auf ABC Premiere feiern.

Taylor war bereits 2023 nach einem Streit mit Dakota wegen häuslicher Gewalt verhaftet worden. Damals soll sie einen Stuhl nach ihm geworfen haben, der angeblich ihre Tochter traf. Sie bekannte sich in einem Anklagepunkt schuldig, die übrigen Vorwürfe wurden fallengelassen. Mit Dakota hat Taylor ihren einjährigen Sohn Ever True, der wie ihre beiden anderen Kinder Indy May und Ocean einen außergewöhnlichen Namen trägt. Ihre turbulente Beziehung zu Dakota ist seit Beginn der Serie im Jahr 2024 ein zentrales Thema. Die vierte Staffel endet bezeichnenderweise damit, dass Taylor und Dakota eine Nacht miteinander verbringen, kurz bevor sie zu den Dreharbeiten von "The Bachelorette" aufbricht. In der Show sagte Taylor über ihre Teilnahme an der Dating-Show: "Ich denke, es ist eine Gelegenheit, von ihm wegzukommen, absolut. Es ist wie ein wahr gewordener Traum."

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei der Premiere von Hulus "The Secret Lives Of Mormon Wives" Staffel 2 in den Paramount Studios, Los Angeles

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Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby

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Instagram / CvxkmBjJAVq Taylor Frankie Paul mit ihre Kindern Indy und Ocean