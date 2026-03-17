Harry Styles bringt London mit "Wembley"-Shows Millionen ein

Harry Styles (32) sorgt mit seiner geplanten Wembley-Residency für wirtschaftliche Euphorie in London. Der Sänger wird insgesamt zwölf Konzerte im legendären Wembley-Stadion geben, die der britischen Hauptstadt rund 232 Millionen Euro einbringen sollen. Laut dem Centre for Economics and Business Research werden über eine Million Ticketinhaber insgesamt 822 Millionen Euro ausgeben, wobei allein die Tickets selbst Millionen kosten. Fans von außerhalb Londons werden voraussichtlich etwa 232 Millionen Euro für Übernachtungen, Gastronomie und Einkäufe in der Stadt ausgeben, berichtet die Zeitung The Times. Anders als Taylor Swift (36), die 2024 mit 15 Konzerten in vier britischen Städten knapp 1,15 Milliarden Euro generierte, hat sich Harry dafür entschieden, ausschließlich in London aufzutreten.

Die wirtschaftlichen Prognosen fallen zu einem Zeitpunkt, an dem die Ticketpreise für Harrys Shows bei seinen Fans für Diskussionen gesorgt haben. Dennoch scheint die Nachfrage ungebrochen zu sein, denn die Veranstaltungsreihe verspricht, eine der lukrativsten des Jahres für die britische Hauptstadt zu werden. Die zwölf aufeinanderfolgenden Shows werden London zum alleinigen Nutznießer der enormen Kaufkraft von Harrys weltweiter Fanbase machen und dürften Hotels, Restaurants und den Einzelhandel gleichermaßen beflügeln.

Parallel zu den Konzertankündigungen kann Harry auch musikalisch neue Erfolge feiern. Mit seinem vierten Studioalbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." gelang ihm direkt der Sprung an die Spitze der offiziellen Album-Charts, während seine Single "American Girls" gleichzeitig die Single-Charts anführt. In der ersten Woche verkaufte sich das Album über 183.000 Mal und damit 70.000 Mal häufiger als sein Vorgänger "Harry's House" aus dem Jahr 2022. Besonders beeindruckend sind die Vinyl-Verkäufe: Mit mehr als 66.000 verkauften Schallplatten in nur sieben Tagen stellte der 32-Jährige seinen eigenen Rekord auf und sicherte sich gleichzeitig die meistverkaufte Vinyl-Platte des Jahres 2026. Damit hat Harry die erfolgreichste Startwoche eines männlichen Solo-Künstlers seit Ed Sheerans (35) Album "Divide" im Jahr 2017 hingelegt.

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Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026

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Getty Images Harry Styles, Februar 2023

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IMAGO / MediaPunch Harry Styles, Sänger