Erbstreit-Showdown: Jacqueline Lugner sagt vor Gericht aus

Am kommenden Freitag steht die nächste Runde im Erbschaftsstreit um die Villa von Richard Lugner (†91) an. Vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien muss Witwe Simone Lugner laut OE24 erneut als Zeugin aussagen, nachdem ihre Einvernahme im Dezember aus Zeitgründen vertagt worden war. Es geht um ihr Wohnrecht in dem Döblinger Anwesen des verstorbenen Unternehmers. Besonders brisant: Auch Tochter Jacqueline Lugner wird in den Zeugenstand treten. Ihre Aussage über die tatsächlichen Wohn- und Lebensverhältnisse in der Villa könnte entscheidend dafür sein, wie das Gericht den Fall bewertet. Beobachter bezeichnen die anstehende Verhandlung bereits als den finalen "Showdown" in dem Prozess.

Bereits im Dezember hatte eine Verhandlung für Aufsehen gesorgt, als die langjährige Haushälterin der Lugner-Residenz unter Eid aussagte. Sie gab zu Protokoll, dass Simone in den letzten Lebensmonaten Richards nur "ein bis zwei Tage" pro Woche in der Villa gewesen sei, während das Pflegepersonal die Hauptlast der Betreuung getragen habe. Simones Anwalt Florian Höllwarth wies diese Darstellung zurück und erklärte, die Abwesenheit seiner Mandantin sei ihrer beruflichen Tätigkeit geschuldet gewesen – ein Umstand, den Richard zeitlebens so vorgesehen habe. Trotz der im Winter geäußerten Hoffnung auf eine außergerichtliche Einigung scheint die Front zwischen der Witwe und dem Familienclan verhärteter denn je.

Richard war am 12. August 2024 verstorben und hinterließ vier Kinder sowie seine Witwe Simone. Der Unternehmer und Reality-TV-Star, der auch unter dem Spitznamen "Mörtel" bekannt war, hatte Simone erst wenige Monate vor seinem Tod geheiratet. Anwalt Höllwarth dämpfte bereits im Vorfeld die Erwartungen auf ein baldiges Urteil und erklärte gegenüber Medien: "Ich gehe nicht davon aus, dass der Prozess im März zu Ende ist." Dennoch dürften nach der Verhandlung am Freitag die Wohnverhältnisse deutlich klarer sein – ob zugunsten der Witwe oder der Stiftung, wird sich im Wiener Justizpalast entscheiden.

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Imago Jacqueline Lugner bei der Miss und Mister Vienna Wahl 2024 in der Lugner City, Wien

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IMAGO / SEPA.Media Simone und Richard Lugner, August 2021

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IMAGO / Manfred Siebinger Simone und Richard Lugner, 2024