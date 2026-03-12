Royals
Fans glauben: Harry Styles ehrt verstorbenen Liam mit Tattoo

- Michelle Hinz
Lesezeit: 2 min

Harry Styles (32) sorgt mit einem neuen, unscheinbaren Tattoo nun für mächtig Gesprächsstoff unter seinen Fans. Bei seinem jüngsten Auftritt in der Show "Saturday Night Live" und bereits zuvor während einer Auszeit in Rom entdeckten aufmerksame Beobachter das Wort "Slinky" über seinem rechten Ellenbogen. Schnell wurde in sozialen Netzwerken spekuliert, dass der 32-Jährige damit seinem früheren One Direction-Kollegen Liam Payne (†31) gedenken könnte. Liam war im Oktober 2024 bei einem tragischen Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires ums Leben gekommen. Harry selbst hat die Bedeutung des Tattoos bislang jedoch nicht erklärt, so die Daily Mail.

Fans stellten schnell eine Verbindung zu Liam her, der bekanntermaßen ein großer Fan des Animationsfilms "Toy Story" war. Liam hatte den Disney-Klassiker einst als seinen Lieblingsfilm bezeichnet und eine der zentralen Figuren darin ist "Slinky". Der Spielzeug-Dackel tritt im Film als treuer Verbündeter der Hauptfigur Woody auf. "Liams Lieblingsfilm war Toy Story. Seine Lieblingsfigur aus dem Film ist 'Slinky', der Hund. Harry hat sich 'Slinky' tätowieren lassen. Ein Zufall?", schrieb ein Fan auf Reddit. Auch auf Instagram und TikTok wurde das Motiv intensiv diskutiert, wobei viele Nutzer das Tattoo eindeutig als liebevolle Erinnerung an Liam interpretierten.

Harry ist bekannt dafür, dass seine zahlreichen Tattoos oft eine tiefere Bedeutung haben und persönliche Meilensteine oder wichtige Menschen in seinem Leben repräsentieren. So trägt er unter anderem den Buchstaben "G" für seine Schwester Gemma und ein schwarzes Herz, das an den Tod seines Stiefvaters Robin Twist im Jahr 2017 erinnern soll. "Harrys Körper ist wie ein Sammelalbum seines Lebens", verriet ein Freund gegenüber The Sun. Zudem sprach der Sänger kürzlich in der "Zane Lowe Show" darüber, wie sehr ihn der Verlust von Liam getroffen habe und erklärte: "Ich glaube, die beste Art, seinen verstorbenen Freunden Ehre zu erweisen, ist, das eigene Leben in vollen Zügen zu leben."

Collage: Getty Images, Getty Images
David Fisher/REX Shutterstock
Getty Images
Glaubt ihr, Harrys Tattoo ist ein stiller Gruß an Liam?
