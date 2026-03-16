Justin will Ex Britney Spears nach Festnahme unterstützen

Justin Timberlake (45) hat sich nach der Festnahme von Britney Spears (44) bei seiner Ex-Freundin gemeldet. Die Sängerin war Anfang des Monats in Kalifornien festgenommen worden, nachdem die Polizei in Ventura County einen BMW beobachtet hatte, der gebremst und zwischen den Fahrspuren geschlingert sein soll. Der "SexyBack"-Interpret soll Britney nun "privat kontaktiert" haben, um ihr seine Unterstützung anzubieten, wie eine Quelle dem Magazin new! verriet. "Er kümmert sich nach all den Jahren immer noch sehr um Britney", erklärte die Quelle und fügte hinzu: "Trotz ihrer Höhen und Tiefen war Justin immer für sie da, wenn sie ihn brauchte, und meldet sich, um sie zu unterstützen."

Der Schauspieler kann offenbar gut nachvollziehen, in welcher Situation sich die zweifache Mutter gerade befindet. Justin, der von 1999 bis 2002 mit Britney zusammen war, wurde selbst im Juni 2024 in Sag Harbor, New York, wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Für Britney, die in den vergangenen Monaten immer wieder mit kuriosen Tanzvideos schockierte, gab es in der vergangenen Woche zumindest eine kleine positive Nachricht: Ihr Polizeifoto nach der Festnahme wird nicht veröffentlicht. Laut US-Medien erklärte das Ventura County Sheriff's Office, dass das Foto "nicht den Anforderungen entspricht und als diskretionär eingestuft wird". Ein Beamter konstatierte gegenüber TMZ, dass Polizeifotos nur von Personen veröffentlicht werden, die eine akute Bedrohung für die Öffentlichkeit darstellen.

Das Umfeld der 44-Jährigen zeigt sich laut Insidern äußerst besorgt über ihren aktuellen Zustand. "Jeder macht sich einfach so große Sorgen um Britney", erklärte die Quelle und fügte hinzu: "Ihre psychische Gesundheit ist gerade wirklich ziemlich fragil. Ihre Familie sowie Freunde, die sie seit langer Zeit kennen, sind wirklich besorgt und wollen verzweifelt, dass sie sich Hilfe holt, bevor es zu spät ist – sei es eine Entzugsklinik oder was auch immer." In den letzten Jahren scheint der ehemalige Teenie-Star mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen. Britneys Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19), die aus der Ehe mit Kevin Federline (47) stammen, sollen laut dem Insider Zeit mit ihr verbringen, um sie zu unterstützen. Britney war von 2008 bis 2021 unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie gestanden und hatte sich 2024 von Sam Asghari (32) scheiden lassen.

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John Sciulli/Getty Images for Ketel One Family-Made Vodka, Matt Winkelmeyer/Getty Images for Childre Collage: Britney Spears und Justin Timberlake

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Getty Images Kevin Federline und Britney Spears, Februar 2005 in Hollywood

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Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018