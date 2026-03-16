Bei Oscars: Jack O'Connell präsentiert blutige Vampirzähne

Jack O’Connell (35) sorgte am Sonntag auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung in Los Angeles für einen echten Schockmoment. Der britische Schauspieler erschien bei dem glamourösen Event und grinste in die Kameras – mit einem Gebiss, das so gar nicht zum Hollywood-Standard passen wollte. Statt der üblichen strahlend weißen und perfekt geraden Zähne präsentierte Jack zackige, gelblich-rötliche Beißer, die bei den anwesenden Fotografen für ungläubige Blicke sorgten. Was zunächst wie ein bizarres neues Image aussah, entpuppte sich jedoch schnell als clevere Aktion des Darstellers, der internationale Aufmerksamkeit als Filmstar 2014 im Kriegsdrama "Unbroken" unter der Regie von Angelina Jolie (50) erlangte.

Das täuschend echt aussehende Fake-Gebiss war eine Hommage an Jacks Rolle in dem Vampir-Horrorfilm "Blood & Sinners", der bei der diesjährigen Preisverleihung mit insgesamt 16 Nominierungen aufwarten konnte. Der Film konnte am Ende des Abends vier Oscars mit nach Hause nehmen. In dem Streifen verkörpert der Brite einen Blutsauger namens Remmick, der sich mit den Vampir-Zwillingen Elijah "Smoke" und Elias "Stack" Moore anlegt, die von Michael B. Jordan (39) gespielt werden. Obwohl Jack selbst für keinen Award nominiert war, wollte er mit seinem ungewöhnlichen roten Teppich-Look offenbar auf den Erfolg des Films aufmerksam machen.

In "Blood & Sinners" sorgt Jacks Charakter Remmick mit einer atmosphärischen musikalischen Einlage für eine der Schlüsselszenen des Films. Michael B. Jordan übernimmt in dem Horrorstreifen gleich eine Doppelrolle und verkörpert die Zwillingsbrüder, mit denen sich Jacks Figur auseinandersetzt. Michael setzte sich unter anderem gegen Hollywoodstar Timothée Chalamet (30) durch und gewann den Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller". Der Schauspieler, der seinen internationalen Durchbruch mit dem Drama "Nächster Halt: Fruitvale Station" im Jahr 2013 feierte, hat sich in den vergangenen Jahren als einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods etabliert und ist auch für seine Rollen in der "Creed"-Reihe sowie in "Black Panther" bekannt.

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Getty Images Jack O'Connell bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood.

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Imago Bei der Europapremiere von "Sinners" in London: Jack O'Connell.

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Getty Images Michael B. Jordan mit dem Oscar als Bester Hauptdarsteller für "Sinners" bei den 98. Academy Awards in Hollywood