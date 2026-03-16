Neuer Film: Trägt Leonardo DiCaprio darum einen Schnurrbart?

Hollywoods glamouröseste Nacht lieferte einen Look, über den alle sprechen: Leonardo DiCaprio (51) erschien bei den Oscars 2026 mit einem markanten Schnurrbart. Der Schauspieler, der für seine Rolle in "One Battle After Another" nominiert war, schritt im Anzug von Dior über den roten Teppich und zog mit der ungewohnten Gesichtsbehaarung sofort die Blicke auf sich. Auch in den sozialen Netzwerken wurde Leonardos Bart rasch zum Gesprächsthema.

Viele Fans sehen in dem Look einen klaren Hinweis auf Leonardos nächstes Projekt: Der Star dreht aktuell in Europa mit Regielegende Martin Scorsese (83) den Film "What Happens at Night" an der Seite von Jennifer Lawrence (35). Auf einem geleakten Setfoto, das kürzlich auftauchte, war er ebenfalls mit Schnurrbart zu sehen – derselbe Look wie auf dem Teppich. In der mysteriösen Geschichte reist ein amerikanisches Paar in eine fremde, verschneite europäische Stadt, um ein Baby zu adoptieren. Ein Starttermin für "What Happens at Night" steht noch nicht fest.

Doch Leo genoss den großen Oscarabend nicht allein. Während er auf dem roten Teppich noch solo für die Fotografen posierte, saß er im Festsaal neben seiner Freundin Vittoria Ceretti (27). Der Schauspieler und das Model wurden von den Kameras mehrfach gemeinsam eingefangen. Während der Show verfolgten die beiden die Verleihung Seite an Seite und bekamen so auch die Rekordjagd des Films "Sinners" aus nächster Nähe mit, der in diesem Jahr mit ganzen 16 Nominierungen antrat.

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio 2023 auf der CinemaCon in Las Vegas

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Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti bei den 98. Oscars, März 2026