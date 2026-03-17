Bonez MC: Trennungsgerüchte eskalieren auf Instagram

Bonez MC (40) und seine langjährige Freundin Mary sind offenbar kein Paar mehr. Fans des Rappers hatten sich gewundert, dass die beiden seit längerer Zeit nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten waren und wandten sich deshalb direkt an Mary. Die Hannoveranerin antwortete auf Instagram mit einem knappen "Nein" auf die Frage, ob sie noch mit dem Musiker zusammen sei. In einem weiteren Kommentar erklärte sie, dass jeder sein "eigenes Leben" habe und man deshalb nicht mehr zusammen unterwegs sei. Nach über fünf gemeinsamen Jahren und einem Kind, das die beiden verbindet, sorgte die Nachricht für viel Aufsehen unter den Anhängern des 187ers, der sich mit dem Erlös aus "Bissu dumm¿" für "Ärzte ohne Grenzen" engagierte.

Parallel zu Marys Aussagen teilte Bonez auf Instagram eine Bilderstrecke, auf der er sich mit zwei anderen Frauen zeigt. Die Aufnahmen wirken nicht wie ein professioneller Musikvideodreh, sondern eher wie private Schnappschüsse. Dass der Rapper die Fotos ausgerechnet zu einem Zeitpunkt postet, an dem die Spekulationen um seine Beziehung bereits in vollem Gange sind, heizte die Gerüchte zusätzlich an. Der Musiker selbst reagierte lediglich indirekt auf die Trennungsgerüchte, indem er einen Screenshot von Rapper Fler (43) in seiner Story teilte, der die Spekulationen thematisierte, und lediglich einen heulenden Smiley darüber setzte. Eine offizielle Bestätigung oder ein klares Statement blieben jedoch aus.

Erst vor rund einem Jahr hatte Bonez, der sich zuletzt über mehr als 8,3 Milliarden Streams freuen durfte, mit einem Social-Media-Post für Aufsehen gesorgt, auf dem er stolz seinen iranischen Pass in die Kamera hielt. In den Kommentaren erklärte er damals, dass er den Pass durch Mary erhalten habe, die die persische Staatsbürgerschaft besitzt. Dies hatte unter Fans Spekulationen ausgelöst, ob die beiden möglicherweise geheiratet haben könnten, da Bonez durch eine Hochzeit eingebürgert worden sein könnte. Die aktuelle Entwicklung zeigt nun, dass die Beziehung zwischen dem Rapper und der Mutter seiner Tochter vermutlich beendet ist, auch wenn weder Bonez noch Mary bisher ein abschließendes Statement zu ihrem Beziehungsstatus abgegeben haben.

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Collage: Instagram / bonez187erz / marys.crib Bonez MC und seine Partnerin Mary

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Instagram / fler Fler, Rapper

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Instagram / bonez187erz Rapper Bonez MC feiert 8,3 Milliarden Streams, Dezember 2025.