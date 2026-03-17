Neue Liebe nach Liams Tod? Kate Cassidy zeigt sich glücklich

Kate Cassidy zeigt sich auf TikTok strahlend und verliebt – und sorgt mit einem Video für reichlich Spekulationen unter ihren Followern. Die Influencerin, die zwei Jahre lang mit dem verstorbenen One Direction-Sänger Liam Payne (†31) zusammen war und mit ihm in Florida wohnte, postete einen Clip, in dem sie einem Mann in die Arme springt und von ihm herumgewirbelt wird. Dazu wählte die 26-Jährige Olivia Newton-Johns (†73) Klassiker "Hopelessly Devoted To You" als musikalische Untermalung. In lässiger Kombination aus tiefsitzender Jeans und Crop-Top wirkt Kate dabei ausgelassen und glücklich, während sie lachend den Kopf in den Nacken wirft.

Die Szene, die auf einer Straße aufgenommen wurde, löste bei vielen Fans die Vermutung aus, Kate könnte 17 Monate nach Liams Tod eine neue Liebe gefunden haben. In den Kommentaren überschlugen sich die Reaktionen. Zahlreiche Nutzer zeigten sich erfreut über Kates offensichtliches Glück und schrieben Nachrichten wie "Du verdienst es, wieder Liebe zu fühlen" oder "Wir sind so glücklich für dich, Kate". Andere meinten, Liam würde ihr sicher zurufen, dass sie es verdient habe, glücklich zu sein. Doch die Sache hat einen Haken: Kate markierte in der Caption ihren Freund Michael. Einige User wiesen schnell auf ein mögliches Missverständnis hin: "Das ist der Freund ihrer Schwester", klärten mehrere Follower auf. Trotzdem freuten sich viele Fans darüber, dass Kate wieder so fröhlich und ausgelassen wirkt.

Liam starb im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren, nachdem er von einem Hotelbalkon in Buenos Aires, Argentinien, gestürzt war. In seinem Blutkreislauf wurden Alkohol und Kokain nachgewiesen. Noch im Februar dieses Jahres hatte Kate am Valentinstag ein Polaroid von sich und Liam auf Instagram geteilt und ihn als ihren "besten Freund von weit weg" bezeichnet. Die Influencerin macht aus ihrer Trauer keinen Hehl und teilt ihre Gefühle regelmäßig mit ihrer Community. In einem emotionalen TikTok-Video hatte sie bereits zuvor klargestellt, dass jeder zukünftige Partner akzeptieren müsse, dass sie Liam für immer lieben werde. "Liam war mein Freund. Er war mein bester Freund, jemand, mit dem ich dachte, den Rest meines Lebens verbringen zu können", erklärte Kate unter Tränen.

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TikTok / kateecass Kate Cassidy backt Lebkuchenmännchen

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Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne

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IMAGO / Bestimage Liam Payne und Kate Cassidy, März 2024