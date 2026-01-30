Nur 500 bis 800 Kalorien: Diese Diät macht Katy Karrenbauer

Katy Karrenbauer (63) hat enthüllt, mit welcher radikalen Diät sie die Kilos wieder loswird, die sie nach einem schweren Schicksalsschlag zugenommen hat. Die Schauspielerin erzählte am Rande der Emmy Awards Anfang Juli 2025 in Berlin, dass sie nach einem Schlaganfall Anfang 2024 und dem Tod ihres Vaters etwa 20 Kilo zulegte. Jetzt hat Katy bereits rund achteinhalb Kilo abgespeckt und zieht ihre Schlankheitskur mit eiserner Disziplin durch. Im Gespräch mit RTL verriet sie, wie streng ihr Plan tatsächlich ist und welches Ziel sie dabei motiviert: Sie will so lange durchhalten, bis ihre Lieblingsjeans endlich wieder passt.

Im Interview schilderte Katy, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Nach ihrem Schlaganfall hatte sie das Rauchen aufgegeben, was für sie ein wichtiger Schritt war, aber auch den Appetit anfachte. In der ohnehin belastenden Phase nach dem Verlust ihres Vaters griff die TV-Bekannte öfter zu Trostessen und merkte erst später, wie sehr sich das auf der Waage niederschlug. Um gegenzusteuern, entschied sie sich für eine drastische Kalorienreduktion: Derzeit nimmt sie nach eigenen Angaben nur noch "500 bis 800 Kalorien am Tag" zu sich, was sie selbst als "verdammt wenig" beschreibt. Auf ihrem Speiseplan stehen vor allem eiweißreiche Lebensmittel. "Zwei Hüttenkäse, ein paar Tomaten, vielleicht noch ein bisschen Rührei und morgens gibt’s immer einen Apfel", erklärte sie im Gespräch und betonte: "Ich kann schon sehr, sehr konsequent sein."

Bereits vor einigen Monaten hatte die Schauspielerin offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen. Damals berichtete sie, dass sie wegen eines zu hohen Blutdrucks und nach zwei Halsschlagader-Operationen besonders auf ihren Körper achten müsse. Der Schlaganfall Anfang 2024 sei für sie ein Wendepunkt gewesen. "Mein ganzes Leben hat sich verändert", sagte Katy gegenüber RTL. Der Verzicht auf Zigaretten nach dem Vorfall habe ihr zwar geholfen, doch durch den dadurch angeregten Appetit seien die Kilos schnell auf die Hüften gewandert. Neben ihrer Karriere vor der Kamera und als Musikerin habe ihr der gesundheitliche Umbruch gezeigt, wie wichtig Disziplin und Durchhaltevermögen sind. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin betonte regelmäßig, dass sie sich ihre Lebensqualität zurückholen möchte.

Getty Images Katy Karrenbauer im Juni 2024

Getty Images Katy Karrenbauer im Oktober 2021

Instagram / julia_onthefly Katy Karrenbauer, Juli 2025