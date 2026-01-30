"Hinter Gittern"-Stars: Das machen Annette Frier & Co. heute

Die RTL-Serie "Hinter Gittern – Der Frauenknast" zog von 1997 bis 2007 mit ihren packenden Geschichten ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Neben Dramen um Drogen, Beziehungen und Mord im Frauengefängnis "Reutlitz" stand vor allem Schauspielerin Katy Karrenbauer (63) als taffe "Christine Walter" im Mittelpunkt aller Geschehnisse. Die Rolle wurde zum Karriere-Highlight der heute 63-Jährigen, die seither nicht nur in zahlreichen TV-Formaten mitwirkte, sondern auch auf Theaterbühnen steht und als Sängerin Erfolge feiert. 2011 war sie in der Show Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! zu sehen und belegte den zweiten Platz.

Viele der damaligen "Hinter Gittern"-Darstellerinnen gingen nach dem Ende der Serie unterschiedliche Wege. Barbara Freier, bekannt als "Uschi König", arbeitet heute hauptsächlich als Sprecherin für Hörbücher und hatte 2017 einen TV-Auftritt in "SOKO Wismar". Die mittlerweile 73-jährige Christiane Reiff, die "Ilse Kremer" spielte, und ihr Ehemann Hans Christiani haben sich hingegen vollkommen aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Annette Frier (52), einst "Vivi Andraschek" und Serien-Geliebte von Katy, zählt heute zu den populärsten Schauspielerinnen Deutschlands. Dagegen bleibt auch Karen Böhne (62), die als strenge Anstaltsleiterin "Eva Baal" das Gefängnis erschütterte, regelmäßig auf dem Bildschirm präsent, mit einer der neuesten Rollen in "SOKO Stuttgart".

Doch Katy hat sich nicht nur karrieretechnisch, sondern auch optisch verändert. Bei der Berliner Fashion Week sprach die Schauspielerin ganz offen über ihre jüngsten körperlichen Veränderungen. Sie verriet: "Ich habe in letzter Zeit 20 Kilogramm zugenommen." Grund dafür seien zwei medizinische Eingriffe an den Halsschlagadern gewesen, die zur Vorbeugung gegen Schlaganfälle nötig wurden. Auch das Aufhören mit dem Rauchen habe zur Gewichtszunahme beigetragen. "Ich trage im Moment einfach viel Sackartiges, weil ich mich gerade nicht so wohl in meiner Haut fühle", erklärte sie im Interview mit der Content-Creatorin Julia Rauch.

Imago Annette Frier, Tanya Neufeld, Christine Schuberth, Katy Karrenbauer und Kristiane Kupfer bei "Hinter Gittern", 1997

Der Cast von "Hinter Gittern – Der Frauenknast"

Getty Images Katy Karrenbauer im Juni 2024