Über diese Dschungelcamper diskutieren die Begleitpersonen

Im Hotel Imperial wird gerade hitzig getuschelt: Beim Frühstück und in den Fluren der luxuriösen Unterkunft dreht sich aktuell alles um Dschungelcamperin Ariel. Ihr fortwährender Streit mit Sänger Gil Ofarim (43) sorgt laut RTL für reichlich Gesprächsstoff unter den Begleitpersonen. Der jüngste Aufreger: Eine Dschungelprüfung, bei der Gil drei Sterne für das Camp holte. Ariel zollte ihm dafür zwar Respekt, fügte aber im selben Atemzug hinzu: "Auch wenn ich ihn nicht mag." Doch statt es mit diesem Satz bewenden zu lassen, legte sie weiter nach – und genau das sorgt im Hotel Imperial für reichlich Diskussionen.

Im Hotel wird nicht nur das Camp-Geschehen nacherzählt, sondern jede Nuance seziert. Einige Begleiter wundern sich laut RTL-Berichten darüber, warum Ariel selbst in einer eigentlich entspannten Situation nicht locker lassen kann. Statt das Kompliment stehenzulassen, geht sie ins Detail, erklärt, relativiert – und bohrt beim Thema Gil immer wieder nach. Für manche im Imperial wirkt das unnötig und fast verbissen, andere sehen darin konsequente Ehrlichkeit. Zwischen Croissants und Kaffeetassen wird analysiert, ob Ariels Dauerkrach mit Gil vielleicht längst eine Eigendynamik entwickelt hat. Die Dschungel-Fans im Hotel erleben damit ihre ganz eigene Parallelshow: Während im Camp um Sterne gekämpft wird, wird im Imperial um jedes Wort gerungen, das Ariel über ihren Mitcamper verliert.

Erklärungsversuche für Ariels Verhalten kommen aus ihrem engsten Umfeld. Ihre Tante Özlem erklärt, dass ihre Nichte ein starkes Bedürfnis nach Ehrlichkeit und Authentizität hat. Wenn Ariel jemanden nicht leiden kann, fällt es ihr laut Özlem schwer, das zu kaschieren – selbst dann, wenn sie die Leistung dieser Person fachlich würdigt. "Lob ja, aber bitte mit Einordnung", beschreibt die Verwandte den Charakter der Influencerin. Für Ariel scheint es wichtiger zu sein, sich selbst treu zu bleiben, als vor Kameras eine glatte Harmonie zu präsentieren. Im Camp sorgt diese Einstellung immer wieder für Reibung, im Hotel für hitzige Diskussionen. In ihrer Familie kennt und liebt man sie jedoch dafür, dass sie es lieber in Kauf nimmt, anzuecken, als jemandem etwas vorzuspielen.

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026