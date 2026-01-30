"Wer soll dich nehmen?": Dschungel-Nicole weist Umut zurecht

Im Dschungelcamp knallt es nach der verlorenen Schatzsuche: Reality-TV-Star Umut Tekin (28) und Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) kehren nach einem Quiz-Flop ohne Beute zurück – und geraten prompt aneinander. Während die beiden auf dem Weg zur Camp-Toilette sind, spricht Nicole das aus, was ihr querliegt. Auslöser: Umut hatte die gemeinsame Pleite mit einem spöttischen Spruch kommentiert und beide als "Hohlbirnen" bezeichnet. "An deiner Art kannst du echt noch gut arbeiten. Man sagt nicht die ganze Zeit zu einer Frau 'du Hohlbirne'. Ich meine, ich vertrage das, ich lache dann darüber", stellt Nicole klar. Umut zeigt sich überrascht: Er habe das nicht beleidigend gemeint, sagt er, und wundert sich über die deutliche Ansage.

Im Dschungeltelefon versucht Umut, seine Sicht zu erklären. "Hohlbirne ist ja nicht mal böse gemeint. Es war darauf bezogen, dass in diesem Moment die Birne hohl war", sagt er vor der Kamera. Nicole lässt das so nicht stehen und bleibt bei ihrem Appell für mehr Respekt. "Manchmal bist du wie ein Kleinkind. Mit deinen Emotionen. Du sagst, du hast Bindungsfähigkeiten – wer soll dich denn nehmen, wenn du so bist?", stellt sie ihn zur Rede. "Was soll denn das jetzt heißen?", fragt Umut irritiert. Nicole schiebt nach, das sei "nur nett gemeint" und begründet ihre offene Kritik mit ihren mütterlichen Gefühlen: Sie versuche, ihn "umzuerziehen". Auf seine Nachfrage, wann er denn wie ein Kleinkind sei, antwortet sie: "Deine unkontrollierten Ausbrüche", betont aber zugleich, dass sie ihn "superlustig" finde – länger als zwei Tage würde sie mit ihm trotzdem nicht aushalten, sagt sie augenzwinkernd.

Zuvor hatte Umut im Dschungel sein Liebesleben reflektiert. In einer ruhigen Runde am Weiher öffnete sich der Reality-TV-Star seinem Mitcamper Stephen Dürr (51) und wurde dabei sehr emotional. Als Stephen von seiner 25 Jahre langen Beziehung mit seiner Frau Katharina berichtete, zeigte sich Umut tief beeindruckt. "Da denke ich mir manchmal, ob ich das überhaupt könnte", sagte er sichtlich berührt. Der Influencer gab zu, dass er in Partnerschaften oft Schwierigkeiten mit Nähe habe: "Immer dann, wenn Streitereien sind, dann ist bei mir so: Puh! Es kommt irgendwann automatisch, dass ich anfange, mein Herz zu schützen. Ich distanziere mich emotional von meinen Beziehungen."

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin und Nicole Belstler-Boettcher, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Nicole Belstler-Boettcher im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026