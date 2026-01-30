Welcher Dschungelcamper ist bei den Promis auf Platz eins?

Das Dschungelcamp läuft derzeit auf Hochtouren, und schon heute Abend steht die erste Rauswahl an: Ein Teilnehmer muss das Camp verlassen und damit auch seinen Traum von der begehrten Dschungelkrone aufgeben. Die große Frage, wer Dschungelkönig oder Dschungelkönigin werden soll, sorgt bereits für viel Gesprächsstoff – nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Promis. Auf Julian Stoeckels (38) Dschungelparty in Berlin verrieten einige gegenüber Promiflash ihre Favoriten. Reality-Gesicht Dilara Kruse wünscht sich Samira Yavuz (32) auf dem Thron: "Ich gönne von ganzem Herzen Samira den Sieg. Sie hat sehr viel durchgemacht. [...] Sie ist stark für ihre Kinder. Sie macht das für ihre Kinder. Sie macht das für Frauen." Auch "mieten, kaufen, wohnen"-Bekanntheit Hanka Rackwitz (56) ist überzeugt: "Sie ist Trash, aber sie hat etwas im Köpfchen, und sie ist noch Trash mit Stil."

Doch nicht nur die Bachelor in Paradise-Bekanntheit findet bei den Promis viel Zuspruch. Jasmin Herren (47) zeigt sich beeindruckt von Mirja du Mont (50). "Sehr sympathisch, muss ich sagen. [...] Ich glaube, sie ist auch eine sehr starke und toughe Frau." Raúl Richter (38), ebenfalls ein Fan von Mirja, würde ihr die Krone am liebsten gönnen. Iris Katzenberger (58) dagegen setzt voll und ganz auf Simone Ballack (49): "Ich liebe diese Frau. [...] Nach all dem, was sie durchgemacht hat, ist das für sie so ein richtig positiver Vibe und eine Belohnung." Gastgeber Julian Stoeckel selbst drückt ebenfalls gleich mehreren die Daumen: Vor allem Nicole Belstler-Boettcher (62), Mirja und Simone stehen für ihn im Fokus. Ein weiterer viel genannter Name ist Hubert Fella (58), bei dem Marco Strecker (23) sich sicher ist, dass er mit seiner Ehrlichkeit und Freundlichkeit eine gute Chance hat.

Auch bei den Fans zeichnete sich in den vergangenen Tagen bereits ein eindeutiges Bild ab. In einer Promiflash-Umfrage lag Mirja deutlich vorne. Mit 596 von insgesamt 2.540 Stimmen holte sich das ehemalige Model damals 23,5 Prozent und setzte sich damit an die Spitze. Direkt dahinter landete Hubert mit 527 Stimmen (20,7 Prozent) auf dem zweiten Rang. Einen starken Eindruck hinterließ auch Samira, die mit 516 Stimmen den dritten Platz belegte. Am anderen Ende der Beliebtheitsskala fand sich zu diesem Zeitpunkt der Schauspieler Stephen Dürr (51) mit lediglich 18 Stimmen wieder. Eva Benetatou (33) und Umut Tekin (28) lagen ebenfalls eher im unteren Bereich des Rankings.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026

RTL / Hintergrund KI-generiert Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026