Gil Ofarim bekommt Rückhalt: Cousin Tzviki verteidigt ihn

Endlich ist Gil Ofarims (43) engster Unterstützer da: Cousin Tzviki Cohen ist nach einer Woche Wartezeit in Australien gelandet, um den Sänger zu begleiten. Während der Sänger im Dschungelcamp schwitzt, fiebert Tzviki bei den Prüfungen mit – und verteidigt ihn nach den vergangenen Wochen voller Kritik. "Er ist ins Camp gekommen, um zu zeigen, wer Gil wirklich ist. Die Leute erinnern sich nur an die schlechten Dinge. Selbst wenn er sich dafür entschuldigen würde und alles erklären würde. Aber er ist da, weil er den echten Gil zeigen will", betont er gegenüber RTL.

Dass Tzviki erst jetzt angekommen ist, lag an den Reiseformalitäten – umso größer ist jetzt die Erleichterung. Die beiden pflegen seit Jahren einen engen Draht, besuchen sich regelmäßig in Israel oder in Deutschland und halten über weite Strecken Kontakt. "Wir telefonieren manchmal mehrere Male pro Woche miteinander, egal wie groß die Entfernung ist", erzählt er im Gespräch. Die besondere Verbindung der beiden zeigt sich auch in einer Anekdote: "Ich bin für ihn wie sein großer Bruder. Ich habe ihm früher als Baby sogar die Windeln gewechselt."

Ob Gil sein Image durch die Dschungelcamp-Teilnahme aufpolieren kann, bleibt abzuwarten. Doch während sich der Musiker vor allem auf die Herausforderungen konzentrierte und das Thema Skandal konsequent aussparte, brodelte es bei den Zuschauern weiter. Viele ließen auf Instagram kein gutes Haar an dem 43-Jährigen. "Sein Auftritt war sehr einstudiert", lautete einer der besonders häufigen Vorwürfe. Andere Nutzer schrieben, sie könnten ihm kein Wort glauben. Das Misstrauen war allgegenwärtig und spiegelte sich in Kommentaren wie "Alle anderen sind schuld, nur nicht Gil" oder "Reue sieht man bei ihm nicht" wider.

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2025

