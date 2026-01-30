Paris Hilton macht Politik: Wird das Weiße Haus pink?

Paris Hilton (44) sorgte für Lacher, als sie in der Sendung "Today with Jenna & Sheinelle" auf eine potenzielle politische Karriere angesprochen wurde. Gefragt von Co-Moderatorin Jenna Bush Hager, ob sie sich jemals eine Kandidatur für ein Amt vorstellen könne, konterte der Reality-Star humorvoll: "Nur, wenn ich das Weiße Haus pink streichen kann." Ihre lockere Antwort ließ die Moderatorinnen schmunzeln und inspirierte Jenna Bush Hager zu einem weiteren Vorschlag: "Dann könnten Sie doch auch einen Ballsaal bauen."

Doch abseits des Scherzes hat Paris bereits konkrete politische Themen, für die sie sich stark macht. So engagiert sich die Musikerin und Unternehmerin seit einiger Zeit intensiv gegen Missstände in der sogenannten "Industrie für verhaltensauffällige Jugendliche", einer Branche für Jugendfürsorgeeinrichtungen. Dank ihres Einsatzes konnten schon zwei Bundesgesetze und fast zwanzig weitere Gesetze auf bundesstaatlicher Ebene verabschiedet werden, um Kinder besser zu schützen. Kürzlich trat Paris zudem gemeinsam mit Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez bei einer Pressekonferenz im US-Kapitol auf, um den Defiance Act zu unterstützen. Dieses Gesetz zielt darauf ab, Opfern nicht-einvernehmlicher Deepfake-Pornos die Möglichkeit zu geben, rechtlich gegen die Täter vorzugehen, wie People berichtet.

Paris Hilton kennt man vor allem durch ihr schillerndes Privatleben und ihre Erfolge als DJ, Model und Unternehmerin. Doch in den letzten Jahren hat sich der Reality-Star zunehmend für soziale und politische Belange engagiert, was viele überrascht. Privat scheint Paris ebenfalls erfüllt zu sein: Sie ist verheiratet und stolze Mutter von zwei Kindern. Ob die ehemalige "Simple Life"-Darstellerin neben ihrer Aktivismus-Arbeit tatsächlich politische Ambitionen entwickeln wird, bleibt offen – aber zumindest die Vorstellung eines pinken Weißen Hauses dürfte bei ihren Fans für viele schmunzelnde Gesichter sorgen.

Imago Paris Hilton bei den WWD Style Awards 2026 in Santa Monica

Getty Images Paris Hilton und Phoenix Barron bei der Weltpremiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihre Tochter London