K-Pop-Sensation Rosé wird die Grammys 2026 erobern

Rosé (28), Mitglied der erfolgreichen K-Pop-Gruppe Blackpink, wird bei den diesjährigen Grammy Awards auf der Bühne stehen. Die Veranstaltung findet am 1. Februar 2026 in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt und wird live via Paramount+ übertragen. Neben Rosé treten auch Musikgrößen wie Lady Gaga (39), Justin Bieber (31), Pharrell Williams (52), Post Malone (30), Sabrina Carpenter (26) und viele andere auf. Besonders spannend: Rosé ist für drei Grammys nominiert, darunter in den Kategorien "Song of the Year" und "Record of the Year". Ihr gefeierter Hit "APT.", den sie gemeinsam mit Bruno Mars (40) aufgenommen hat, ist der Grund für die Nominierungen. Der Abend verspricht für Rosé und ihre Fans ein echtes Highlight zu werden, wie Allkpop berichtet.

Das Line-up bietet noch weitere Überraschungen. Rosé teilt sich die Show unter anderem mit KATSEYE, einer Girlgroup unter HYBE Labels x Geffen Records. Diese Gruppe hat selbst Chancen auf zwei Grammys, unter anderem in der Kategorie "Best New Artist". Auch Country-Musik-Ikone Reba McEntire (70) und YouTube-Sensation Alex Warren (25) gehören zu den angekündigten Performern des Abends. Mit einer Mischung aus erfahrenen Stars und neuen Talenten erwartet die Zuschauer ein vielseitiges Programm. Schon jetzt wird gemunkelt, dass Rosés Bühnenauftritt einer der aufregendsten Momente der Show sein könnte, gerade in Anbetracht ihrer bisherigen musikalischen Erfolge.

Rosé, die mit bürgerlichem Namen Roseanne Park heißt, hat sich seit ihrem Debüt mit Blackpink einen Namen als Solokünstlerin gemacht. Ihr künstlerisches Talent, gepaart mit ihrem internationalen Erfolg, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass K-Pop auch im Westen breite Anerkennung gefunden hat. Der Song "APT.", der sie an der Seite von Bruno Mars sehen lässt, zeigte eine neue Facette ihres musikalischen Könnens. Fans bewundern sie nicht nur für ihr stimmliches Talent, sondern auch für ihren einzigartigen Stil und ihre Authentizität. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Geschichte dieser aufsteigenden K-Pop-Ikone weitergeht – und die Grammys 2026 sind sicher ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere.

Getty Images Rosé auf der Fashion Week Paris im September 2024

Getty Images Rosé beim Auftritt "Spotlight: Rosé" im Grammy Museum L.A. Live in Los Angeles, 4. Dezember 2025

Getty Images Rosé beim Coachella 2023