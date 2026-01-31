Privater Einblick: Darum gibt Ariel im Dschungel nie nach

Ariel macht im Dschungelcamp 2026 weiter von sich reden – laut, unbeirrt, angriffslustig. Die Reality-TV-Teilnehmerin aus der Schweiz sorgt seit Tagen für Wirbel, und nun geben Menschen aus ihrem engsten Umfeld Einblicke, wie sie privat tickt. Bruder Deniz spricht bei RTL offen darüber, dass Ariel schon als Kind nie zurückgesteckt habe. "Sie war von klein auf schon so, wie sie jetzt ist", erzählt er und fügt hinzu: "Also wenn ich an Geschichten von damals denke – wir hatten so oft Streit früher, also so Geschwisterstreit, und ich konnte fast nie gewinnen. Sie hat sich immer durchgesetzt, egal um was es ging."

Die AYTO-VIP-Bekanntheit besuchte als Siebenjährige eine Zirkusschule, machte später ihre Ausbildung zur Erzieherin und startete danach ihre TV-Laufbahn. Ihre Freundinnen Jessica und Titti aus Luzern kennen Ariel seit sechs Jahren, begleiteten sie durch die Ausbildung und schwärmen im Gespräch mit RTL von ihrem Talent im Beruf: "Die Kinder haben Ariel geliebt, sie konnte so gut mit ihnen. War sie mal nicht da, haben alle nach ihr gefragt." Trotz ihres Wunsches, Reality-TV-Star zu werden, war es Ariel wichtig, zunächst ihre Ausbildung abzuschließen. Zudem betonen ihre Freundinnen, Ariel habe "einen weichen Kern" – "aber es dauert sehr lange, bis sie das zeigen kann."

Für viele Zuschauer des Dschungelcamps ist Ariel ein polarisierender Charakter. Nicht nur ihre extrovertierte Art, sondern auch ihr bisheriger Umgang mit den Prüfungen sorgt für geteilte Meinungen. Nachdem sie in einer Prüfung erstmals vier Sterne holen konnte und darauf sichtlich stolz war, zeigten sich zahlreiche Fans wenig beeindruckt von dem Ergebnis. "Wie stolz man bei dieser einfachen Prüfung auf vier von zwölf Sternen sein kann", kommentierte ein User. In vielen weiteren Kommentaren wurde vor allem Ariels laute Reaktion kritisiert. "Sie schreit sogar bei Schlotze und Wasser" und "Also das Schreien bei den Abfällen ist doch nicht ihr Ernst", hieß es unter einem Instagram-Beitrag der Show.

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026