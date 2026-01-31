So geht es Nicole Belstler-Boettcher nach Dschungel-Exit

Nicole Belstler-Boettcher (62) ist raus aus dem Dschungel – und zwar als Erste, gewählt von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Direkt nach ihrem Exit sprach die Schauspielerin in einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash über ihre Gefühlslage: kein Frust, kein Groll, sondern spürbare Erleichterung. Der Reality-Trip endete also früher als gedacht, doch für Nicole offenbar zum perfekten Zeitpunkt. Sie machte klar, wie es ihr jetzt geht, wo sie gelandet ist und mit wem sie den Moment teilt: mit den Gedanken bei ihren Kindern, die ihr in der Entfernung Rückhalt geben.

Im Gespräch zog Nicole ein überraschend sonniges Fazit. "Mir geht es richtig, richtig gut. Mir geht es fantastisch, aber ich habe immer noch nichts zu essen gehabt. Ich winsel nach meinen Pommes und ich brauche ein neues Kaltgetränk", sagte sie gegenüber Promiflash. Die Schauspielerin erklärte, der Auszug fühle sich wie eine Punktlandung an. "Es war genau der richtige Tag. Der beste Tag. Ich hatte damit auch die beste Tageskarte, glaube ich. Es war genau der richtige Zeitpunkt, rauszugehen. Und ich bin total glücklich. Ich habe nur Hunger", so Nicole weiter. Besonders wichtig: Die Gewissheit, dass ihre Kinder mitfiebern und stolz auf sie sind. Dieser Zuspruch nehme ihr den Druck und mache den Abschied leicht.

Im Camp hat Nicole eine abenteuerliche Reise hinter sich – trotz der kurzen Dauer des Trips. So legte Nicole sich sowohl mit Mitcamper Gil Ofarim (43) an, als auch mit Konkurrentin Simone Ballack (49). Noch dazu zog sich die Schauspielerin eine Verletzung zu, als sie mit Camper Umut Tekin (28) auf einer Schatzsuche war. Während Umut ein Einzelinterview gibt, rutscht die Camp-Älteste abseits der Kameras aus und stürzt. Sie zieht sich eine miese Schürfwunde an beiden Knien zu, die ihr laut eigener Ansage auch ganz schön wehgetan haben.

RTL Nicole Belstler-Boettcher, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz, Nicole Belstler-Boettcher und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin und Nicole Belstler-Boettcher, Dschungelcamp 2026