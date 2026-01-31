Ex-Camperin Giulia Siegel vermutet unentdeckten Regelverstoß

Für Gesprächsstoff sorgt nicht nur das Dschungelcamp selbst, sondern auch die Aftershow. In "Die Stunde danach" fiel Ex-Camperin Giulia Siegel (51) beim Blick auf die frischen Szenen aus dem Dschungel ein möglicher Regelverstoß ins Auge. Im Gespräch mit den Moderatoren Olivia Jones (56) und Angela Finger-Erben (45) über die zurückliegenden Regelverstöße erklärt sie: "Ich habe es heute beobachtet. Es wurde von euch gezeigt. Ich glaube, dass ihr gar nicht gemerkt habt, was passiert ist." Dabei bezog sie sich auf eine Szene am Lagerfeuer, an dem Kamelwürstchen zubereitet wurden.

Giulia legte nach und deutete auf die Schärfe der Kamelwürstchen, die einige Camper ins Schwitzen brachte: "Die Kamelwürstchen waren ja sehr scharf. Ich dachte mir nur: Haltet doch die Klappe. Ich habe vorhin gegoogelt, wie man Kamelwürstchen zubereitet. Sie werden nicht mit Chili gewürzt. Ich glaube, dass man einen Regelverstoß gezeigt hat, ohne ihn zu bemerken", erklärte sie lachend. Der Zeitpunkt ihres Hinweises sorgt für zusätzlichen Zündstoff: Kurz zuvor hatten alle Raucher ihre Zigaretten abgeben müssen – nach nicht einmal einer Woche im Dschungel wurden von den Campern fast 150 Regelverstöße begangen.

Ob tatsächlich jemand heimlich nachgeholfen und den Würstchen bei der Zubereitung eine Extraportion Würze verliehen hat, ist bislang unklar. Dass Giulias Instinkt bei möglicherweise gewürztem Essen im Dschungel anspringt, kommt nicht von ungefähr: Als sie 2009 ins Dschungelcamp zog, hatte sie kleine Mengen an Gewürzen in ihren Rucksack eingenäht. Ob ihr Verdacht Folgen für die Camper hat, werden die Zuschauer in den nächsten Tagen erfahren.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Giulia Siegel, "Der Promihof"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin bei seiner ersten Dschungelprüfung 2026

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim und Patrick Romer, Dschungelcamp 2026