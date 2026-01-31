Brooklyn Beckham wird für sein Bolognese-Rezept verspottet

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt mit einem neuen Kochclip auf Instagram für Gesprächsstoff – und Spott. Er zeigt in dem Video, aufgenommen in seiner Küche und solo vor der Kamera, wie er eine "besondere Spaghetti Bolognese" zubereitet. Zwiebeln, Karotten und Sellerie kommen in den Topf, Rinderhack in die Pfanne, dazu reichlich Rotwein, Lorbeer, stückige Tomaten, Tomatenmark und Gewürze. Doch als die Pasta ins Spiel kommt, greift Brooklyn nicht zu Spaghetti, sondern kippt Muschelnudeln in den Topf – und mischt alles direkt mit der Sauce. Die Folge: Kommentare in Massen, die das Offensichtliche aufgreifen. "Ist die Spaghetti im Raum, Schatz?", spottet ein Nutzer. Brooklyn kontert später unter dem Reel: "Ich wollte Spaghetti nehmen, aber sie waren alle."

Unter dem Clip trudeln tausende Reaktionen ein – von Komplimenten bis zu Kopfschütteln. Einige loben das Ergebnis: "Sieht lecker aus", heißt es. Andere vermissen Basics wie Knoblauch oder wundern sich, warum er die Dosentomaten mit der Hand aus der Büchse fischt, statt sie einfach zu gießen. "Warum um Himmels willen holt er die Tomaten mit bloßen Händen raus?", fragt eine Userin. Der Zeitpunkt des Reels sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit: Es ist Brooklyns erster großer Kochpost, nachdem er seine Eltern Victoria (51) und David (50) öffentlich scharf kritisiert hatte. Während der Sohn wieder am Herd steht, zeigt sich die Familie in Paris geschlossen: Victoria wird dort von Frankreichs Kulturministerium als Chevalier des Ordre des Arts et des Lettres ausgezeichnet, David sowie die Geschwister Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) feiern sie bei der Haute Couture Fashion Week.

Im Privaten demonstrieren Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) derweil Nähe. Beide teilen Eindrücke eines romantischen Aufenthalts mit Hund und viel Kulinarik, inklusive Einblicken in den Weinkeller ihres Hotels. Brooklyn hat in den vergangenen Jahren immer wieder seine Leidenschaft fürs Kochen gezeigt, von kurzen Reels bis zu einer eigenen Social-Media-Reihe. Abseits der Küche bleibt sein Verhältnis zu seiner Familie angespannt. Zuletzt machte er deutlich, dass er an seinen Vorwürfen festhält – und die Fronten vorerst verhärtet sind. Victoria widmet sich derweil ihrer Modearbeit, David seinen Projekten, und die jüngeren Geschwister gehen ihre Wege zwischen Fußball, Musik und Mode.

Anzeige Anzeige

Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025