Wohnung von Queen Elizabeth erstmals für Besucher geöffnet

Die privaten Gemächer von Queen Elizabeth II. (†96) im Holyrood-Palast in Edinburgh werden ab Mai 2026 erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Royalfans haben damit die einmalige Gelegenheit, einen Blick in die Räume zu werfen, in denen die verstorbene Monarchin residierte, wenn sie in Schottland weilte: Neben dem königlichen Frühstücksraum, in dem Elizabeth mit ihrem Ehemann Prinz Philip (†99) speiste, kann auch der Salon besichtigt werden, in dem die Queen arbeitete. Auch ihr Ankleidezimmer wird geöffnet, wo drei ihrer Outfits zu sehen sein werden, die sie bei wichtigen Auftritten in Edinburgh trug.

Die Öffnung der privaten Räumlichkeiten erfolgt zu einem besonderen Anlass: Im Jahr 2026 hätte die britische Königin ihren 100. Geburtstag gefeiert. Zu Ehren dieses runden Jubiläums gibt es zahlreiche Veranstaltungen und Angebote, die Einblicke in das Privatleben der Monarchin gewähren. Sämtliche Einnahmen aus den Besichtigungen fließen an den Royal Collection Trust, der sich um die Erhaltung und Pflege der königlichen Sammlungen kümmert.

Elizabeth verstarb im September 2022 im Alter von 96 Jahren und hinterließ weltweit eine große Trauergemeinde. Auch zahlreiche Prominente zeigten sich tief betroffen von ihrem Tod. Rapper Snoop Dogg (54) etwa galt als großer Fan der Queen und machte aus seiner Bewunderung für die Monarchin nie ein Geheimnis. Die verstorbene Königin war nach eigenen Angaben eine große Inspiration für ihn gewesen. Elizabeth war von 1952 bis zu ihrem Tod britische Königin und mit über 70 Jahren Amtszeit die am längsten regierende Monarchin in der Geschichte des Vereinigten Königreichs.

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Getty Images Queen Elizabeth im Juni 2022

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Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

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Getty Images Blumen und eine Paddington Bär-Karte nach dem Tod der Queen 2022 vor Schloss Windsor