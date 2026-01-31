Leo Woodall wollte erst nichts von Meghann Fahy wissen

Meghann Fahy (35) hat kürzlich eine überraschende Geschichte über den Beginn ihrer Beziehung mit Schauspielkollegen Leo Woodall (29) enthüllt. Während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel von The White Lotus lernte die Schauspielerin ihren heutigen Freund kennen. Meghann gibt zu, dass sie den ersten Schritt machte und Leo ihre Nummer überreichte, als er verspätet zum Cast hinzustieß. Doch zunächst schien Leo nicht darauf einzugehen. "Er hat nie etwas damit gemacht", verrät sie laut Daily Mail.

Erst als sie noch direkter wurde, kamen sich die beiden näher und wurden "sehr schnell wirklich, wirklich gute Kumpel". Monate danach habe Leo ihr erklärt, er habe gar nicht verstanden, dass sie mehr als nur kollegiales Interesse gehabt habe. "Ich habe dir meine Nummer gegeben! Wie konntest du das nicht wissen?", erinnert sich Meghann lachend. Aus dieser Freundschaft entwickelte sich die Liebesbeziehung, die sie inzwischen auch auf roten Teppichen dezent zeigen: Beim "Bridget Jones"-Screening erschienen sie zwar getrennt, beim anschließenden After-Party-Auftritt wirkten sie dann aber sichtbar vertraut.

Leo, der normalerweise sehr privat mit seinem Liebesleben umgeht, erklärte kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Elle, warum sie ihre Beziehung so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraushalten. "Beziehungen sollten ein sicherer Raum sein", sagte er und fügte hinzu, dass es ihm wichtig sei, diese Intimität zu bewahren. Trotzdem konnte man die beiden bei Branchenveranstaltungen gelegentlich in vertrauten Momenten beobachten – auch wenn sie meist getrennt auf dem roten Teppich erscheinen. Meghann beschrieb ihre Beziehung zudem bereits als "das größte Geschenk" und betonte, wie wichtig es ihr sei, einen Partner aus derselben Branche zu haben.

Getty Images Leo Woodall und Meghann Fahy beim Time100 Next Event in New York City

Getty Images Meghann Fahy bei den Bafta Film Awards

Getty Images Leo Woodall, Januar 2024