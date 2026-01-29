Brooklyn Beckham werden wohl Millionen geboten für Tanzvideo

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Nicola Peltz-Beckham (31) sollen ihr angeblich heikles Video von ihrer Hochzeit unter Verschluss halten – trotz millionenschwerer Angebote. Bei der Feier 2022 in Florida soll Victoria Beckham (51) auf der Bühne "unangemessen" mit ihrem Sohn getanzt haben, obwohl eigentlich der erste Tanz des Paares geplant war. Das behauptete Brooklyn zuletzt öffentlich im Zuge des seit Monaten schwelenden Familienstreits. Gefilmt wurde der Moment offenbar nur von einem offiziellen Videografen, das Material soll sich laut Insidern von OK! auf einem privaten Gerät befinden. Die frisch Vermählten hatten Handys verbannt und NDAs verteilen lassen. Was genau auf dem Video zu sehen ist, bleibt damit vorerst geheim.

Ein Insider sagte laut Rob Shuters Substack, das vermeintliche Skandal-Video sei gar keines. "Sie haben es nicht veröffentlicht, weil da nichts ist", so die Quelle. Victoria tanze "genau so, wie man es erwarten würde". Es sei "nicht schmutzig, nicht schockierend – nur etwas unangenehm". Ein zweiter Informant behauptet, das Paar kontrolliere "jeden Frame", das Material existiere, werde aber niemals herausgegeben. Angebliche Millionenangebote sollen Brooklyn und die Schauspielerin laut Umfeld bereits abgelehnt haben. "Geld löscht kein Trauma", verriet ein Freund der beiden. Unterdessen erzählte DJ Fat Tony in der britischen Sendung "The Morning", wie der Moment aus seiner Sicht ablief: Marc Anthony (57) habe Brooklyn auf die Bühne geholt und dann "die schönste Frau im Raum" nach oben gebeten – "Victoria, komm auf die Bühne".

Nach DJ Fat Tonys Schilderung wurde es dann richtig peinlich: Nicola habe den Saal unter Tränen verlassen, während der Model-Sohn von Victoria und David Beckham (50) fassungslos auf der Bühne stand. Als der puerto-ricanische Sänger angeblich sagte: "Leg deine Hände auf die Hüften deiner Mutter", sei es für alle im Raum unangenehm geworden. Brooklyn und Nicola zeigen sich seit ihrer Hochzeit oft als eingeschworenes Team, private Einblicke teilen sie in den sozialen Medien jedoch nur selten. Victoria, einst als Posh Spice berühmt geworden, pflegt ebenfalls einen traditionell zurückhaltenden Umgang mit ihrem Privatleben. Dass alle Beteiligten persönliche Grenzen schützen, passt zu ihrem öffentlichen Auftreten – und erklärt, warum das Video wohl nicht an die Öffentlichkeit gelangt.

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York