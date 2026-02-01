Bühnen-Comeback: Justin Timberlake trotz Krankheit stark

Justin Timberlake (45) hat sein Bühnen-Comeback gefeiert – nur wenige Monate nach seiner Lyme-Borreliose-Diagnose. Am Donnerstagabend, 29. Januar, stand der Sänger in Los Angeles bei den Recording Academy Honors Presented by the Black Music Collective auf der Bühne, wo Pharrell Williams (52) mit dem Dr. Dre (60) Global Impact Award geehrt wurde. Gemeinsam mit weiteren Acts performte Justin als Teil des musikalischen Tributs – und nutzte den Moment, um Pharrell mit bewegenden Worten zu danken. Vor Publikum sagte er laut The Hollywood Reporter: "Er kam in mein Leben, als ich meinen eigenen Weg fand, und witzigerweise gab er mir das Gefühl, dazuzugehören." Mit dabei waren Weggefährten aus der Musikszene, die dem "Happy"-Star applaudierten – und Justins Rückkehr mit frenetischem Jubel quittierten.

Der Auftritt markiert Justins erste Live-Performance seit Juli, als er nach dem Abschluss seiner "Forget Tomorrow World"-Tour eine Pause einlegte und öffentlich machte, dass Ärzte bei ihm Lyme-Borreliose diagnostiziert hatten. In einem längeren Instagram-Statement erklärte der Musiker damals, er habe während der Shows heimlich mit starken Nervenschmerzen, extremer Müdigkeit und Übelkeit gekämpft, sich aber bewusst entschieden, die Termine zu Ende zu bringen. "Deine Kreativität ist unvergleichlich, deine Energie ansteckend… du hast mein Leben verändert. Und ich werde für immer dankbar sein", sagte Justin schließlich an diesem Abend über Pharrell. Dass er genau bei dieser Ehrung zurückkehrt, ist kein Zufall: Beide verbindet seit Jahren eine kreative Partnerschaft – und für Justin war es die Gelegenheit, Stärke zu zeigen, ohne seine gesundheitliche Geschichte zu verstecken.

Bereits vor seinem Bühnen-Comeback hatte Justin ein klares Zeichen gesetzt: Für ihn stand schon lange die Gesundheit an erster Stelle. Nach dem emotionalen Ende seiner Welttournee und der öffentlichen Diagnose zog sich der Sänger mit Jessica Biel (43) und den beiden Söhnen bewusst zurück. Ein Insider verriet damals gegenüber dem Magazin People: "Justin scheint es okay zu gehen." Demnach habe Jessica alles darangesetzt, ihren Mann in der schwierigen Zeit zu unterstützen. "Jess ist unterstützend. Sie will, dass er gesund ist", hieß es weiter. Justin hatte in dieser Phase vor allem eines im Kopf – Erholung und Familienzeit, weit weg vom Trubel der Musikszene.

Getty Images Justin Timberlake performt bei den Recording Academy Honors 2026 in Los Angeles, 29. Januar 2026

Jason Merritt/TERM / Getty Pharrell Williams und Justin Timberlake bei den BET Awards

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024