Bushido erhält 3 Stimmen bei Bürgermeisterwahl in Grünwald

Erst seit wenigen Wochen lebt Bushido (47) mit seiner Familie in der bayerischen Gemeinde Grünwald – und schon steht sein Name auf einem Wahlzettel. Bei der Bürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag erhielt der Rapper drei Stimmen, obwohl er nie offiziell als Kandidat angetreten war. Möglich machte das eine Besonderheit des bayerischen Wahlrechts: Da der langjährige Amtsinhaber Jan Neusiedl von der CSU keinen offiziellen Gegenkandidaten hatte, durften die Bürger in ein freies Feld auf dem Stimmzettel den Namen einer wählbaren Person eintragen. Von dieser Möglichkeit machten laut RTL insgesamt 846 Wähler Gebrauch – und drei davon entschieden sich für Anis Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt.

Damit erreichte der Musiker immerhin 0,1 Prozent der Stimmen und ließ einige andere prominente Namen hinter sich. Fußballlegende Karl-Heinz Rummenigge (70), der seit vielen Jahren in Grünwald lebt, erhielt nur eine Stimme, wie RTL berichtet. AfD-Politikerin Alice Weidel kam auf zwei Stimmen, obwohl sie in der Schweiz wohnt. Auch der Linken-Vorsitzende Jan van Aken, der ebenfalls nicht in der Gemeinde lebt, bekam eine Stimme. Am Ende holte Jan Neusiedl dennoch rund 84 Prozent der Stimmen und startet nun in seine fünfte Amtszeit, während die drei Stimmen für Bushido vermutlich in die Ortsgeschichte eingehen werden.

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) sind erst Anfang des Jahres mit ihren acht Kindern zurück nach Deutschland gezogen. Die Familie lebt nun in Grünwald auf einem beeindruckenden Anwesen mit 19 Zimmern und über 800 Quadratmetern Wohnfläche, das RTL zufolge 33 Millionen Euro gekostet haben soll. Nach den turbulenten Jahren in Dubai wollte der Rapper vor allem zur Ruhe kommen und den Fokus auf sein Familienleben legen. Ob er tatsächlich eine Zweitkarriere in der Kommunalpolitik anstrebt, bleibt offen. Vorerst dürfte Bushido mit seiner "Alles wird gut"-Tour und seinem Job als Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" voll ausgelastet sein.

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Imago Bushido bei seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena, Hannover, 14.01.2026

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Getty Images Bushido, März 2024

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026

Könntet ihr euch Bushido als Bürgermeister vorstellen? Klar, warum nicht? Nein, auf keinen Fall! Ergebnis anzeigen